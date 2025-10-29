закрыть
29 октября 2025, среда, 19:24
Путин выставляет себя на посмешище

  • 29.10.2025, 19:08
  • 1,636
Путин выставляет себя на посмешище

Украинские военные – о ситуации в Купянске.

Заявления Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Купянске Харьковской области не соответствуют действительности. Об этом 29 октября заявила в Telegram группировка Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

«В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах», – говорится в посте.

Объединенные силы ВСУ напомнили, что Путин – военный преступник.

«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», – заявили в ВСУ.

