Путин выставляет себя на посмешище
- 29.10.2025, 19:08
- 1,636
Украинские военные – о ситуации в Купянске.
Заявления Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Купянске Харьковской области не соответствуют действительности. Об этом 29 октября заявила в Telegram группировка Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
«В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах», – говорится в посте.
Объединенные силы ВСУ напомнили, что Путин – военный преступник.
«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», – заявили в ВСУ.