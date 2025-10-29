закрыть
Могут ли белорусы подарить квартиру за пожизненный уход?

1
  • 29.10.2025, 19:21
Могут ли белорусы подарить квартиру за пожизненный уход?

Ответ нотариуса.

Нотариус Гомельского нотариального округа Наталья Кондак сказала, можно ли подарить квартиру за пожизненный уход. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Нотариус пояснила, что суть договора дарения состоит в его безвозмездности.

- Передавая в собственность по договору дарения другому лицу свое имущество, даритель не вправе требовать взамен каких-либо услуг, действий или материальных благ. Поэтому такое дарение сделать нельзя, - уточнила Наталья Кондак.

Специалист добавила, что выход из ситуации есть. По словам нотариуса, это заключение договора ренты или договора содержания с иждивением. Она пояснила, что подобным документов как раз и устанавливается обязанность лица, которому даритель хочет передать в собственность квартиру, по обеспечению дарителя пожизненно необходимым питание, уходом, лекарствами, оказанием ритуальных услуг.

