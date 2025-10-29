закрыть
Какой будет погода в Беларуси 30 октября

  • 29.10.2025, 20:02
Какой будет погода в Беларуси 30 октября

Кратковременные дожди и свыше +10°С.

В Беларуси 30 октября местами, а днем по западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с, днем по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем будет 8-13 градусов выше нуля, по югу — до плюс 15.

