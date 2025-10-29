закрыть
29 октября 2025, среда, 21:05
Путинский певец Олег Газманов может перестать ходить

11
  • 29.10.2025, 20:15
  • 5,650
Путинский певец Олег Газманов может перестать ходить
Олег Газманов

Врачи поставили диагноз.

Певцу-путинисту Олегу Газманову врачи поставили диагноз «коксартроз», пишет Telegram-канал Mash.

Это заболевание связано с разрушением хрящевой ткани тазобедренного сустава.

По имеющейся информации, 74-летний артист обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге.

После обследования специалисты выявили заболевание, которое в запущенной форме может привести к полной утрате подвижности.

Теперь мастеру спорта по гимнастике советуют отказаться от активных номеров.

Врачи уверены, что физнагрузка спровоцировала обострение недуга.

А только недавно по сети бродил тренд формата «не хочу точеную фигуру / $1 млн / Bentley…, хочу колени как у Газманова».

Одна из его старых песен завирусилась в Tik-Tok, видео снимали сотни людей. Тренд добрался даже до Минобороны Беларуси.

