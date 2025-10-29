Путинский певец Олег Газманов может перестать ходить

Путинский певец Олег Газманов может перестать ходить11
Врачи поставили диагноз.
Певцу-путинисту Олегу Газманову врачи поставили диагноз «коксартроз», пишет Telegram-канал Mash.
Это заболевание связано с разрушением хрящевой ткани тазобедренного сустава.
По имеющейся информации, 74-летний артист обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге.
После обследования специалисты выявили заболевание, которое в запущенной форме может привести к полной утрате подвижности.
Теперь мастеру спорта по гимнастике советуют отказаться от активных номеров.
Врачи уверены, что физнагрузка спровоцировала обострение недуга.
А только недавно по сети бродил тренд формата «не хочу точеную фигуру / $1 млн / Bentley…, хочу колени как у Газманова».
Одна из его старых песен завирусилась в Tik-Tok, видео снимали сотни людей. Тренд добрался даже до Минобороны Беларуси.