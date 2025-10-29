Разведка США оценила готовность Путина закончить войну 1 29.10.2025, 20:45

Что задумал диктатор РФ?

Разведка США предупредила, что диктатор России Владимир Путин как никогда полон решимости продолжать войну. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на слова высокопоставленных американских чиновников, в том числе представителя Конгресса.

В выводах, которые были переданы членам Конгресса, указывается, что нет никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, а Путин более чем когда-либо настроен продолжать войну.

По данным разведки, завоевания в Украине нужны президенту РФ, чтобы оправдать серьезные потери на поле бое и экономический спад в стране.

Белый дом отказался комментировать NBC News оценку разведки и указал на публичные заявления Трампа об усилиях по достижению мирного соглашения.

«Соединенные Штаты продолжат выступать за мирное завершение войны. Постоянный мир зависит от готовности России вести переговоры добросовестно», — говорится в ответе Белого дома.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор, во время которого договорились провести вторую в этом году личную встречу в Будапеште.

22 октября президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным. Практически сразу Минфин США обнародовал «значительно усиленные» санкции против России. «Учитывая отказ президента Путина закончить эту бессмысленную войну, Минфин США вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, финансирующих военную машину Кремля», — пояснил глава ведомства Скотт Бессент.

