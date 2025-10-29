закрыть
«Минсктранс» на месяц отменяет рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу

  • 29.10.2025, 20:54
«Минсктранс» на месяц отменяет рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу

Из-за закрытия литовской границы.

Из-за временного закрытия Литвой государственной границы с Беларусью отменяется выполнение ряда рейсов по международным маршрутам. Об этом БелТА сообщили на государственном предприятии «Минсктранс».

Так, с 29 октября по 29 ноября отменяются рейсы Минск - Рига (22.00), Минск - Каунас (23.30).

С 30 октября по 30 ноября отменены рейсы Минск - Вильнюс отправлением 4.30, 8.30, Минск - Каунас, которые должны были отправиться в 7.30, 11.00.

Также в эти дни отменяются рейсы Каунас - Минск отправлением в 13.50 (до 1 декабря), 16.00 ,17.30, Рига - Минск (22.00), Вильнюс - Минск (14.00, 23.30).

«Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы», - проинформировали в «Минсктрансе».

