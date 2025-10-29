«Минсктранс» на месяц отменяет рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу 1 29.10.2025, 20:54

Из-за закрытия литовской границы.

Из-за временного закрытия Литвой государственной границы с Беларусью отменяется выполнение ряда рейсов по международным маршрутам. Об этом БелТА сообщили на государственном предприятии «Минсктранс».

Так, с 29 октября по 29 ноября отменяются рейсы Минск - Рига (22.00), Минск - Каунас (23.30).

С 30 октября по 30 ноября отменены рейсы Минск - Вильнюс отправлением 4.30, 8.30, Минск - Каунас, которые должны были отправиться в 7.30, 11.00.

Также в эти дни отменяются рейсы Каунас - Минск отправлением в 13.50 (до 1 декабря), 16.00 ,17.30, Рига - Минск (22.00), Вильнюс - Минск (14.00, 23.30).

«Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы», - проинформировали в «Минсктрансе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com