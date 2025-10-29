Путин заявил, что война у россиян в «генах» 13 29.10.2025, 21:10

5,648

РФ ведет войны примерно каждые 6-7 лет.

Во время визита в военный госпиталь имени Мандрыка диктатор РФ Владимир Путин встретился с участниками вторжения в Украину и заявил о «генетической предрасположенности» россиян к войне. Один из «героев СВО» в ходе беседы рассказал, что в архивах обнаружил сведения о своем деде, который воевал в годы Великой Отечественной. Путин в ответ схватил военнослужащего за большой палец и, слегка подергав, провел параллель между ним и его дедом.

«Вот, смотри, не знал, что дед такой был, а сам воюешь так же, как дед», — сказал Путин. «Стараюсь», — ответил «герой СВО». «Это в генах у нас, понимаете? <…> У нас это есть. Это никуда не денется», — продолжил свою мысль Путин.

Путин встретился в госпитале с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки. Среди присутствовавших, как выяснило «Агентство», оказалось как минимум два человека с криминальным прошлым. Один из них — Рустем Ибраимов — неоднократно судим за кражи и угрозы убийством. За неделю до начала вторжения, 15 февраля 2022 года, Ибраимов был осужден на пять месяцев колонии за кражу евангелия стоимостью 20 тысяч рублей.

Еще один участник встречи, 21-летний Владислав Бобко из Керчи, в июне 2023 года фигурировал в полицейских сводках как подозреваемый в хищении имущества. В социальной сети он ведет страницу под псевдонимом «Vlad Bandit».

Отметим, Россия ведет войны примерно каждые 6-7 лет. За 34 года (1991–2025) РФ участвовала в пяти крупных войнах: Первая чеченская (1994–1996), Вторая чеченская (1999–2009), война с Грузией (2008), война в Сирии (с 2015), война в Украине (с 2014, полномасштабная фаза с 2022).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com