Минчанка попыталась приворожить бывшего коллегу, который встречался с другой 7 29.10.2025, 21:42

Магия не сработала.

В Минске огласили приговор 53-летней женщине, которую обвиняли в краже. Подробности рассказало госагентство «Минск-Новости».

Обвиняемая много лет поддерживала приятельские отношения с супружеской парой минчан — ранее была няней их дочери. В январе они предложили женщине поработать у них сиделкой: нужно было присматривать за пожилой мамой главы семейства, поскольку после болезни пенсионерка не могла самостоятельно себя обслуживать. Фигурантка согласилась.

Однажды обвиняемая, пролистывая страничку в соцсетях, увидела фото бывшего коллеги с девушкой. Минчанка приревновала — она давно испытывала к нему чувства, однако молодой человек взаимностью не отвечал. Тогда фигурантка нашла гадалку в интернете, которая сделала онлайн-расклад на картах, сообщив, что совместного будущего у нее с этим парнем нет, что еще больше огорчило женщину, и она всерьез задумалась о привороте. Гадалка предложила свою помощь за 1000 долларов.

Таких денег у минчанки не было. Вдруг она вспомнила о шкатулке с драгоценностями, которую видела в квартире пенсионерки, когда убиралась. Она похитила золотые изделия, часть сдала в ломбард и, выручив нужную сумму, отвезла деньги колдунье. Та даже не вышла к клиентке, сказав опустить деньги в почтовый ящик.

В скором времени гадалка снова вышла на связь с обвиняемой и заявила, что потребуется провести еще один ритуал, поскольку близких отношений между женщиной и ее возлюбленным не было. Со скидкой он стоил 1500 долларов. Фигурантка согласилась, но предупредила, что такой суммой не располагает. Тогда ведунья согласилась сделать ритуал дешевле.

Злоумышленница отправилась в скупку, куда сдала часть похищенных украшений, после чего отвезла гадалке 1000 рублей, а спустя какое-то время — еще 1200. Деньги она также опускала в почтовый ящик.

«Приворот» на молодого человека так и не подействовал. Когда колдунья в очередной раз стала просить деньги на снятие порчи, женщина прекратила с ней общение.

В июле пенсионерка обнаружила пропажу золотых украшений и рассказала сыну. Тот обратился в милицию.

Общая сумма причиненного ущерба составила 30 100 рублей. В отношении сиделки возбудили уголовное дело. Вину она полностью признала, но причиненный потерпевшей ущерб не возместила.

Суд признал женщину виновной в краже и назначил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

