Украина объявила о закрытии посольства на Кубе 29.10.2025, 22:09

Киев снижает дипотношения с Гаваной из-за вербовки кубинцев в армию РФ.

Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, объявил МИД страны в Telegram.

«Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы», — добавил министр.

По его словам, меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на «массовый призыв кубинских граждан в российскую армию».

Ранее, 5 октября, Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях в Украине.

