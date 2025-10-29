закрыть
29 октября 2025, среда, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина объявила о закрытии посольства на Кубе

  • 29.10.2025, 22:09
Украина объявила о закрытии посольства на Кубе

Киев снижает дипотношения с Гаваной из-за вербовки кубинцев в армию РФ.

Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, объявил МИД страны в Telegram.

«Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы», — добавил министр.

По его словам, меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на «массовый призыв кубинских граждан в российскую армию».

Ранее, 5 октября, Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип