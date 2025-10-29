Украина объявила о закрытии посольства на Кубе
- 29.10.2025, 22:09
Киев снижает дипотношения с Гаваной из-за вербовки кубинцев в армию РФ.
Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, объявил МИД страны в Telegram.
«Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы», — добавил министр.
По его словам, меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на «массовый призыв кубинских граждан в российскую армию».
Ранее, 5 октября, Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях в Украине.