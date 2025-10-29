Посла России вызовут в Сенат США для дачи показаний о военных преступлениях в Украине 1 29.10.2025, 22:36

Заседание будет посвящено вывозу Россией с оккупированных территорий украинских детей.

Двухпартийная группа сенаторов США намерена вызвать российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева в Сенат, чтобы заслушать его показания по делу о военных преступлениях, связанных с похищением украинских детей. Сенаторы Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина) и Брайан Шатц (демократ, Гавайи) рассказали The Hill, что готовят слушания в подкомитете Сената по ассигнованиям на государственные и иностранные операции. Заседание будет посвящено вывозу Россией с оккупированных территорий украинских детей и усилиям по их возвращению на родину.

Грэм и Шатц, занимающие руководящие посты в комитете, заявили, что намерены официально пригласить Дарчиева для дачи показаний, однако дата слушаний пока не назначена. По словам Шатца, явка российского посла важна «для обеспечения подотчетности». «Это настоящая жестокость, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить то, что было сделано», — заявил он. Сенатор уточнил, что приглашение Дарчиеву, скорее всего, будет направлено, однако признал, что принудить иностранного дипломата к явке невозможно.

Посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к слушаниям и выразило готовность принять в них участие.

По независимым оценкам, Россия вывезла не менее 20 000 украинских детей, хотя российские чиновники называют цифру около 700 000, отмечает издание. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей.

Как напоминает The Hill, украинское правительство и международные организации на протяжении всей войны ведут работу по поиску, спасению и возвращению похищенных детей. Исследователи и правозащитники называют действия Москвы «систематической кампанией» по изъятию несовершеннолетних, лишению их украинской идентичности и последующему перевоспитанию в российских семьях с военной подготовкой к участию в войне против Украины, пишет издание.

Исполнительный директор Йельской лаборатории Натаниэль Рэймонд ранее сообщил BBC о расширении сети российских лагерей «перевоспитания», где детей готовят к боевым действиям. Он призвал оказать максимальное политическое давление на Россию и направить ресурсы на документирование преступлений и поиск похищенных детей.

