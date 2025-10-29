Покровск может стать адом для Путина 2 29.10.2025, 23:39

Российская армия уже почти год безуспешно пытается захватить город.

В последние дни в Украине много говорят о проблемах украинской армии на Покровском направлении. А российский диктатор Путин и вовсе заявил об окружении украинских подразделений в Покровске.

Однако обозреватель Александр Коваленко объяснил, что ситуация в Покровске хоть и остается тяжелой, но до катастрофы далеко. По его словам, российская армия уже почти год безуспешно пытается захватить город, хотя Кремль поставил такую задачу еще к концу 2024 года.

Особенно громко провалилась 51-я дивизия, которая выдохлась под Добропольем и не смогла развить наступление в Часовом Яре и Торецке.

Теперь основной удар терпит 2-я армия РФ, применяя новую тактику – диверсионные группы по 2-4 человека, переодетые в гражданских. Они проникают в Покровск небольшими волнами, пытаясь закрепиться на окраинах.

На данный момент у российских войск два направления инфильтрации, говорит аналитик. Первое – через Леонтовичи и частный сектор Дурняка, с выходом к железнодорожной станции и заводу «Стройметал». Второе – через Зеленовку и районы Лазурный и Южный, где им удалось временно закрепиться на улице Юбилейной и возле детсада «Росинка».

Однако большинство этих участков остаются лишь зонами проникновения, а не полноценного контроля. В центре города россияне занимают здания школ и больниц, превращая их в укрытия. Но попытки прорваться дальше терпят крах – особенно на востоке Покровска, где украинские силы уверенно держат оборону.

Недавно небольшая группа российских диверсантов попыталась прорваться через северную часть города, но была уничтожена. Этот неудачный бросок лишь вызвал очередную волну паники и сплетен о «скором окружении», которое на деле так и не случилось.

Коваленко подытожил: ситуация тяжелая, но контролируемая. Российские войска несут потери, а их успехи ограничиваются хаотичными проникновениями. Если украинская армия продолжит действовать спокойно и системно, Покровск может стать для врага настоящим адом. Главное – не поддаваться панике и не разгонять слухи, которыми так любит питаться российская пропаганда.

