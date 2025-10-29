«Лукойлу» — конец 29.10.2025, 23:54

Нефтяная империя миллиардера Алекперова оказалась на грани краха после санкций США.

Нефтяная империя, которую несколько десятилетий собирал Вагит Алекперов — богатейший нефтяной магнат России с состоянием $28 млрд, по оценке Forbes, — возможно, доживает свои последние месяцы.

Попавший под американские санкции «Лукойл», где Алекперову принадлежит доля 28% (по данным на 2021 год), начинает вынужденных распродажу зарубежных активов, которыми владеет в 11 странах мира. Среди них — НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть АЗС в Евросоюзе, а также мощности по добыче в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, Латинской Америке, Западной и Центральной Африке.

«Лукойлу» — конец», — сказал Politico бывший топ-менеджер компании. По его оценке, без иностранных активов «Лукойл» потеряет 30% выручки. В прошлом году она достигла рекордных 8,4 трлн рублей, из которых более 1 трлн «Лукойл» выплатил акционерам. Более $2 млрд получил лично Алекперов, потомственный нефтяник, последний замминистра нефтяной промышленности СССР, разбогатевший после залоговых аукционов 1990-х.

Из-за санкций и вынужденной распродажи «Лукойл» может лишиться 15-17% всей добычи углеводородов: за рубежом он добывает 6,5% нефти и почти половину газа, пишут аналитики Альфа-банка. Иностранные НПЗ, которые снабжают сеть из 5 тысяч заправок, обеспечивают «Лукойлу» четверть совокупного объема нефтепереработки. Утрата иностранных активов «может оказать значительное влияние на финансовые показатели «Лукойла», предупреждает Альфа-банк.

Распродавать заводы, АЗС и доли в месторождениях общей стоимостью около $10 млрд Алекперову придется за бесценок. «Лукойл» будет вынужден дать скидку «до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных», считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Согласно лицензии, выданной Минфином США, завершить все сделки «Лукойл» должен до 21 ноября. Однако продать все за месяц нереально: обычный срок для подобных активов — 6–12 месяцев, говорит Касаткин. Скорее всего, «Лукойл» будет обращаться за продлением лицензии, полагает Альфа-банк.

Крупные добывающие мощности «Лукойла» в Ираке, Казахстане и Азербайджане могут остаться в его собственности, полагают в банке: так, казахстанский «Тенгизшевронойл» и доля в Каспийском трубопроводном консорциуме были выведены из-под санкций США. В Ираке «Лукойлу», возможно, придется снизить долю, чтобы остаться в проекте «Западная Курна». «Тем не менее, многое будет зависеть от политической воли стран, в юрисдикции которых группа ведет операционную деятельность», — пишет Альфа-банк.

Что касается нефти, которую «Лукойл добывает в России, а затем вывозить в Индию и Китай, то ее судьба станет понятна не раньше начала 2026 года, считает Алексей Громов, главным директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Поставки в Китай, скорее всего, продолжатся, а с Индией могут возникнуть проблемы, ведь она находится в процессе торговых переговоров с США, а те прямым текстом говорят, что одно из условий — отказ от российской нефти, указывает Громов.

