Жаркая погода в 2024 году привела к потере $1 трлн 30.10.2025, 3:22

Это почти 1% глобального внутреннего продукта.

Жаркая погода в 2024 году привела к потере рекордных 639 миллиардов потенциальных человеко-часов, что соответствует 1,09 трлн долларов. Информация указана в исследовании журнала Lancet.

Из-за жаркой погоды в 2024 году было потеряно рекордные 639 млрд потенциальных человеко-часов, говорится в журнале. Это на 98% больше, чем в 1990-е годы.

«Человеко-часы, потерянные в 2024 году, привели к потенциальным потерям в размере 1,09 триллиона долларов — почти 1% глобального внутреннего продукта», — говорится в сообщении.

