Жаркая погода в 2024 году привела к потере $1 трлн
- 30.10.2025, 3:22
Это почти 1% глобального внутреннего продукта.
Жаркая погода в 2024 году привела к потере рекордных 639 миллиардов потенциальных человеко-часов, что соответствует 1,09 трлн долларов. Информация указана в исследовании журнала Lancet.
Из-за жаркой погоды в 2024 году было потеряно рекордные 639 млрд потенциальных человеко-часов, говорится в журнале. Это на 98% больше, чем в 1990-е годы.
«Человеко-часы, потерянные в 2024 году, привели к потенциальным потерям в размере 1,09 триллиона долларов — почти 1% глобального внутреннего продукта», — говорится в сообщении.