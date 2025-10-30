«Беларусь 2.0 и буферная зона»: названы ключевые цели Путина в Украине 30.10.2025, 5:01

Владислав Селезньов

Бывший спикер украинского Генштаба детально разобрал стратегию кремлевского диктатора на поле боя в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин, продолжая войну против Украины, ставит перед собой главную цель – добиться смены власти в Киеве и установить там марионеточный режим, полностью зависимый от Кремля, по образцу Беларуси. Однако, по мнению военного аналитика и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, эти планы абсолютно нереалистичны. Об этом он рассказал в интервью Oboz.ua.

Селезнев отметил, что в России давно сформировалась «культура лжи», охватившая все институты власти – от армии до администрации президента. По его словам, это искажает восприятие реальности и влияет на стратегические решения Кремля.

В качестве примера он привел ложные заявления российского генерала Валерия Герасимова о якобы «окружении пятитысячной группировки» украинских войск под Покровском. Аналитик подчеркнул, что подобные сообщения не имеют ничего общего с действительностью и создаются лишь для внутреннего потребителя, чтобы скрыть провалы на фронте. Между тем, даже Кремль уже недоволен ложью Герасимова.

Говоря о ситуации под Купянском, Селезнев уточнил, что российские войска действительно пытаются прорваться вглубь украинской обороны, но несут большие потери.

«Наши силы системно уничтожают противника, который снова и снова штурмует позиции, не имея никаких реальных успехов», – сказал он.

По мнению эксперта, Кремль активизировал атаки на разных участках фронта, чтобы создать иллюзию успеха. Это нужно Путину для демонстрации силы перед Вашингтоном, в частности перед президентом США Дональдом Трампом.

Москва хочет показать, будто на поле боя происходят «серьезные изменения» и российская армия продвигается. Однако, как подчеркнул Селезнев, никаких серьезных территориальных приобретений у России не будет – оборона Украины остается прочной, а ресурсы позволяют «превращать в пепел российскую технику и живую силу».

Военный аналитик напомнил, что с осени 2023 года Россия фактически находится в состоянии непрерывного наступления, которое не приносит значимых результатов. За двадцать месяцев ожесточенных боев оккупанты смогли захватить лишь чуть более 1% украинской территории, заплатив за это десятками тысяч жизней и огромными потерями в технике. «Соотношение потерь к результатам мизерное», – констатировал Селезнев.

Еще одна цель Путина, по словам эксперта, не просто захват земли, а создание буферной зоны между Украиной и Россией, чтобы оправдать присутствие войск и удерживать постоянную угрозу вторжения. При этом конечной задачей остается попытка подчинить Украину и превратить ее в «Беларусь 2.0» – полностью зависимое государство-сателлит, управляемое из Москвы.

«Насколько это реально? Абсолютно нереально», – подчеркнул Селезнев. Он добавил, что, несмотря на ракетно-дроновый террор и разрушение гражданской инфраструктуры, Россия не способна достичь своих целей. Украина, по его словам, доказала, что может не только выстоять, но и системно разрушать планы Кремля.

