закрыть
30 октября 2025, четверг, 0:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев угрожает Бельгии

  • 30.10.2025, 7:01
Медведев угрожает Бельгии
Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России пригрозил стране НАТО «исчезновением».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил пользователю в X, предложившему использовать Бельгию в качестве тестовой площадки для «Посейдона». Он прокомментировал идею на своей странице в соцсети.

«Мне кажется, нужно больше испытаний… С использованием Бельгии в качестве испытательного полигона», — написал пользователь с ником SelfMade.

«Тогда Бельгия исчезнет», — ответил российский политик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип