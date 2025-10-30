Медведев угрожает Бельгии 30.10.2025, 7:01

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России пригрозил стране НАТО «исчезновением».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил пользователю в X, предложившему использовать Бельгию в качестве тестовой площадки для «Посейдона». Он прокомментировал идею на своей странице в соцсети.

«Мне кажется, нужно больше испытаний… С использованием Бельгии в качестве испытательного полигона», — написал пользователь с ником SelfMade.

«Тогда Бельгия исчезнет», — ответил российский политик.

