«Это довольно высокая цена, не каждый себе позволит»

Производитель белорусской одежды попытался объяснить, почему она такая дорогая.

Одежда белорусского производства стоит дорого из-за качественного сырья, но производители пытаются придумывать более бюджетные аналоги. Об этом рассказал в эфире ток-шоу на СТВ замгенерального директора Оршанского льнокомбината по идеологической работе и социальным вопросам Сергей Сидин.

В ходе ток-шоу обсуждали продажи и стоимость отечественной продукции. Одна из участниц, пропагандистка БелТА Ангелина Федоринчик, высказала мнение, что «одежда для нашего белорусского народа должна быть доступна».

— У меня нет никаких вопросов, допустим, к бытовой технике, нет к молочной продукции никаких вопросов. У меня есть вопросы к легкой промышленности. Приведу пример. Я прихожу в ГУМ, смотрю на цену костюма, который стоит 700 рублей. Допустим, у нас люди, получая зарплату в 1200, или, допустим, моя бабушка, которая получает пенсию в 1000 рублей, может ли она позволить прийти в ГУМ и купить себе костюм за 700 рублей? — задалась она вопросом.

Сергей Сидин попытался рассказать «немножко о том, что дешевле, что дороже».

— Вы знаете, пошив, в принципе, если мы будем говорить в большом счете, в мире он примерно одинаковый. Где-то немножко меньше, где-то немножко больше. Самое главное — это тот материал, который вы покупаете, — сказал он.

Идеолог признался, что на предприятии «сталкиваются очень много с вопросами, что наша продукция недешевая». По его словам, «чистая льняная продукция, она не может быть дешевой, потому что очень дорогое сырье».

— Ведь, например, в Европе льняной одеждой будет считаться та, в которой даже 10% есть льна. Она маркируется как льняная одежда. А у нас нет. Вы придете, вы видите состав, вы четко понимаете, что вы покупаете чистый лен, смесовой лен, мы вам даем полную информацию, — объяснил Сидин.

Он призвал покупателей «четко понимать, что каждая вещь имеет свою стоимость», в том числе костюм от белорусского легпрома, «который стоит и дороже».

— Это говорит о том, насколько вы можете это приобрести. Но почему-то, когда приходим, легкая промышленность должна быть в каком-то одном ценовом сегменте. Нет. Она должна быть разная. Вы понимаете, это и хорошо, что вы придете в магазин и можете выбрать, — добавил Сидин.

Он рассказал, что на Оршанском льнокомбинате в 2024 году получили Знак качества за комплект белья «Поле кветак» из чистого льна — он стоит в магазине 467 рублей.

— Это довольно высокая цена, не каждый себе позволит. Но мы поняли, что люди хотят приобрести такой. Мы сделали аналог, но ткань немножко другая, специалист-то поймет, но он стоит 120 рублей. Мы даем вам выбор. Мы, например, продаем 88% всего объема производства на экспорт, в Беларуси только 12%, — заявил Сидин.

