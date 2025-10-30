закрыть
30 октября 2025, четверг, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соловьева опять оставили без регулярных поставок галоперидола

4
  • Александр Невзоров
  • 30.10.2025, 10:22
  • 3,766
Соловьева опять оставили без регулярных поставок галоперидола
Владимир Соловьев

Дело не только в том, что Владимир Рудольфович агрессивный идиот.

Руководству российского телевизора пока не удается договориться о регулярных поставках галоперидола.

Поэтому обитатели студии Соловьева опять стирают с лица земли Киев, позабыв о том, что он давно ими уничтожен.

Товарищи-соловьевцы уже многократно расстреляли население Киева, а мертвых беременных киевлянок выпотрошили, «чтобы разбить о камни» еще не рожденных бандеровцев.

По идее, русское счастье уже было многократно достигнуто и пора было бы двигаться дальше, крушить Прагу, зажигать Варшаву и Копенгаген.

Ан нет, опять Киев.

Впрочем, дело не только в том, что Владимир Рудольфович Соловьев агрессивный идиот. (Хотя и этот фактор тоже вносит свою лепту в дело «русского мира».)

Причина бесконечного повторения расправ в том, Соловьев четко работает на самый нижний «социальный этаж», на тех вчерашних пролетариев, которые сложных слов вроде «Копенгаген» не понимают и всяких нюансов категорически не переваривают.

Пролетариям подавай прямое, понятное а лучше уже выученное наизусть, как «Ирония судьбы».

Вот тогда, даже в пятнадцатый раз, они будут в восторге давиться пивасиком, барабанить кулаками в грудь и одобрительно рыгать в экран.

Кстати, чем проще и свирепее студийцы истребляют в Украине всякую жизнь - тем выше рейтинг «Вечеров».

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип