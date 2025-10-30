Соловьева опять оставили без регулярных поставок галоперидола

Соловьева опять оставили без регулярных поставок галоперидола4
- Александр Невзоров
- 30.10.2025, 10:22
Дело не только в том, что Владимир Рудольфович агрессивный идиот.
Руководству российского телевизора пока не удается договориться о регулярных поставках галоперидола.
Поэтому обитатели студии Соловьева опять стирают с лица земли Киев, позабыв о том, что он давно ими уничтожен.
Товарищи-соловьевцы уже многократно расстреляли население Киева, а мертвых беременных киевлянок выпотрошили, «чтобы разбить о камни» еще не рожденных бандеровцев.
По идее, русское счастье уже было многократно достигнуто и пора было бы двигаться дальше, крушить Прагу, зажигать Варшаву и Копенгаген.
Ан нет, опять Киев.
Впрочем, дело не только в том, что Владимир Рудольфович Соловьев агрессивный идиот. (Хотя и этот фактор тоже вносит свою лепту в дело «русского мира».)
Причина бесконечного повторения расправ в том, Соловьев четко работает на самый нижний «социальный этаж», на тех вчерашних пролетариев, которые сложных слов вроде «Копенгаген» не понимают и всяких нюансов категорически не переваривают.
Пролетариям подавай прямое, понятное а лучше уже выученное наизусть, как «Ирония судьбы».
Вот тогда, даже в пятнадцатый раз, они будут в восторге давиться пивасиком, барабанить кулаками в грудь и одобрительно рыгать в экран.
Кстати, чем проще и свирепее студийцы истребляют в Украине всякую жизнь - тем выше рейтинг «Вечеров».
Александр Невзоров, «Телеграм»