Солигорский район взбудоражила чупакабра 1 30.10.2025, 10:38

1,304

иллюстративное фото

Там все чаще замечают подозрительных хвостатых животных.

Некоторые жители Солигорского района замечали животных, похожих на волков. Районное госиздание «Шахцёр» вспомнило о чупакабре в заголовке текста об этом. Однако местный инженер охотхозяйства считает, что встреченные животные могут быть даже не волками.

В «Шахцёр» поступило письмо от обеспокоенных читателей — говорят, в лесах у деревни Ситенец и садового товарищества «Горняк-2» видели волков.

«Дачники летом несколько раз видели волка в лесу… а на этих выходных видели прямо на улице», — написали жители района.

На вопросы о волках ответил инженер по охотничьему хозяйству Старобинского лесхоза Иван Алешкевич:

— Волки, конечно, обитают в наших лесах. Но их на самом деле не так просто встретить. Волк — очень осторожное животное. Днем его, что называется, с огнем не сыщешь. Да и в целом он не будет целенаправленно подходить к населенным пунктам. Волки предпочитают с людьми не сталкиваться.

Нападение возможно лишь в двух случаях: если человек угрожает потомству хищника или если животное заражено бешенством. К счастью, нападения волков для современной Беларуси не являются серьезной проблемой, в отличие от послевоенного времени. Но некоторые специалисты считают, что и тогда на людей нападали не волки, а брошенные отступавшими немцами собаки, натасканные на людей.

Волк или собака? Вероятность ошибки велика

Часто за волков принимают агрессивных, но вполне домашних животных. Вероятность перепутать силуэт волка с собакой очень высока.

— Именно такой случай был пару лет назад, — приводит пример Иван Алешкевич. — Из частного дома в микрорайоне Поместье сбежала западносибирская лайка, которая внешне очень похожа на волка. Люди звонили, сообщали о волках, но «расследование» привело к хозяину той самой лайки.

Что делать, если вы все же встретили волка?

Такие встречи редки, но возможны. Главное — не поддаваться панике, сохранять спокойствие и не провоцировать животное. В большинстве случаев волк, заметив человека, предпочтет обойти его стороной. Ваша задача — без резких движений и не поворачиваясь к нему спиной, начать медленно отходить. Избегайте прямого зрительного контакта — животное может расценить это как вызов.

Заметив признаки беспокойства или агрессии (рык, прижатые уши), ни в коем случае не пытайтесь убежать — это бесполезно и может спровоцировать преследование. Наоборот, постарайтесь казаться больше: поднимите руки, распахните куртку. Громко и уверенно разговаривайте, можно хлопать в ладоши. Дайте понять, что волк будет иметь дело с сильным и готовым постоять за себя существом, пишет районка.

Используйте подручные средства. Если животное не отступает, возьмите в руки палку или камень. Это не только оружие, но и психологический фактор. Не поворачиваясь спиной, постарайтесь медленно забраться на ближайшее дерево. Помните, что волки терпеливы и могут караулить внизу. Если поблизости есть водоем, отступайте к нему. Зайдя в воду по пояс, вы окажетесь в безопасности — волки не любят заходить так глубоко.

В крайней ситуации — грамотная оборона. Вступать в прямой конфликт с хищником стоит, только если пути отступления нет. Ваша цель — продержаться и показать свою силу. Сконцентрируйтесь, сгруппируйтесь, чтобы защитить шею и живот. Самые уязвимые места волка — нос, грудь и ребра. Цельтесь именно туда. Если вас попытались повалить, немедленно вставайте, продолжая шуметь и отбиваться.

Даже если волк отступил, сохраняйте бдительность. Спокойно, но быстро покиньте место встречи. Если вы были в группе, не разбегайтесь, держитесь вместе, особенно внимательно следите за детьми.

Важно: в случае любого укуса, даже незначительного, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для профилактики бешенства и обработки раны.

А если пришлось защищаться?

На территории Беларуси обитает евразийский волк, который не является редким видом, и на него разрешена охота в установленном порядке. Однако самовольно убивать животное в лесу запрещено — за это грозит штраф.

Но закон на вашей стороне, если волк зашел на территорию населенного пункта и вы были вынуждены уничтожить его в целях самообороны. Главное условие — ваши действия не должны были угрожать другим людям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com