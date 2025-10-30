Россия просчиталась 2 Геннадий Рябцев, «Главред»

30.10.2025, 10:44

Коллаж: Главред

Почему попытки уничтожить энергетику Украины стали очередной Чернобаевкой для РФ.

Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия своими атаками пытается добиться полного отключения электроэнергии в Украине, чтобы вызвать социальное недовольство. Но это напрасные усилия.

Россия не способна добиться полного отключения электроэнергии в Украине, потому что это чисто теоретически невозможно. Это доказано американскими учеными. В Военной академии США в городе Вест-Пойнт один из ученых защитил диссертацию на тему возможности влияния на противника путем массированных обстрелов его энергетической инфраструктуры. Задачей этой работы было исследовать, можно ли создать блэкаут в энергетической системе путем массированной бомбардировки с воздуха.

Вывод этого исследования был следующий. Это возможно сделать, но при двух условиях:

первое – зависимость энергетической системы атакуемого государства от одной-двух-трех электрических станций, а также отсутствия разветвленной сети линии электропередач;

вторая – полная блокада этого государства и невозможность получения им помощи извне оборудованием или импортируемыми энергоносителями.

Украина не имеет зависимости от одной-двух-трех крупных энергетических объектов и имеет поддержку извне, о чем свидетельствует Фонд поддержки энергетики в размере 1,2 миллиарда гривен, который еще и дополняется средствами, за которые закупается дополнительное оборудование. То есть в случае Украины эти условия не выполняются.

Кроме того, автор исследования отметил, что атаки противника на гражданскую инфраструктуру не только не приводят к увеличению протестных настроений в обществе, но и обеспечивают большую сплоченность населения вокруг политических лидеров этого государства.

При этом речь шла о «ковровых бомбардировках», то есть нанесении ударов большим количеством стратегических самолетов, например, как действовали американцы во Вьетнаме. Если даже в США признали, что даже теоретически невозможно добиться полного отключения электроэнергии, то что тогда говорить о России? Ведь силы и средства США несопоставимы с силами и средствами РФ.

Впрочем, есть одно «но». Все это не означает, что Россия не может нанести вред энергетической системе Украины. И она пытается хотя бы нанести вред. Эта тактика РФ состоит из двух шагов:

первый шаг – это попытка отрезать от Объединенной энергетической системы Украины периферийные подсистемы, которые связаны с Объединенной энергосистемой большим количеством связей, то есть линий электропередач. Пример – Чернигов, где работает одна большая станция, которая обеспечивает электроэнергией и теплом весь город. И Чернигов очень ограниченно связан с другими подсистемами энергосистемы. То есть там нет возможности компенсировать ту энергию, которую генерирует Черниговская ТЭС. Понятно, если у нее проблемы (а россияне обеспечили наличие проблем), это приводит к тому, что нет возможности компенсировать откуда-то эту энергию, поэтому мы имеем стабилизационные отключения в Чернигове и области из-за недостатка энергии. Это касается не только Чернигова, ведь есть ряд объектов, которые так же обстреливают, учитывая их периферийность и недостаточную связанность;

второй шаг – это попытка подрубить Объединенную энергосистему, нарушить ее целостность. А нарушить целостность можно по Днепру. Потому что на правом берегу Днепра у нас избыток генерации, а на левом – избыток потребления. То есть у нас дисбаланс на обоих берегах. Россияне это прекрасно знают, потому что достаточно посмотреть на баланс, чтобы это понять. Вот Россия сейчас и бьет по тем связям, которые обеспечивают переток электрической энергии с правобережья на левобережье. А вдоль Днепра идут плотины, линии электропередач и так далее. Поэтому россияне не бьют по ГЭС, а бьют по линиям связи – линиям электропередач через Днепр.

Поэтому сейчас перед нами стоит задача – обеспечить как можно более плотную защиту ключевых объектов энергосистемы, причем эта защита должна быть активной. Потому что никакая инженерно-техническая защита не способна обезопасить объект от ракетных ударов и концентрированных ударов большим количеством «шахедов». Ведь если вы будете постоянно бить человека по голове, даже если он в шлеме, то все равно получит сотрясение мозга. Так же и здесь. Даже второй уровень защиты, даже бетонные арки и сооружения могут только уменьшить урон, но когда прилетает три-четыре десятка «шахедов» через щели в активной защите, которые уже давно нужно было залепить, то о чем тут можно говорить?

Итак, общего вывода из строя всей энергетической системы и погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь. Этого не будет. Но будут отключения, которые нужны для стабилизации работы системы и проведения ремонтных работ. Чем плотнее будет защита, тем меньше будет таких отключений.

Поэтому расчет россиян на то, что отключения электроэнергии вызовут социальное недовольство, является ошибочным. Но они этого не понимают. Здесь похожая история, как и с «Буревестником», который родом из 50-60-х годов, но его называют в России «аналоговнетным вооружением». Американцы отказались от того, что выдается россиянами за суперовую ракету, еще в 70-х годах и сказали, что это не перспективная разработка, потому что это оружие нерезультативно и неэффективно. А Путин подает это как огромное достижение российского ВПК. То же самое и с «Орешником», и с танком «Армата», и с лазерными системами, и прочим хламом.

Путину сказали, что эффект от ударов по энергетике будет, он дал команду бить, вот они и лупят по ней, как по аэродрому в Чернобаевке. Энергетика – это очередная Чернобаевка для россиян. Достижений в этом деле у них нет и не будет.

Все это делается Россией из расчета на собственных потребителей половины, которую подают российские телеканалы. Это все рассчитано на россиян. Поэтому и звучат постоянные заявления, что Россия ударила по тому, тому и тому, сыплются фото и видео, которые показывают, как все в Украине горит-полыхает, как страна в темноте, как все ходят с фонариками и тому подобное. Это нужно для того, чтобы показать российскому населению хоть какие-то достижения. Там уже даже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру. Не будут же они показывать, как горят их собственные НПЗ, потому что это все «хлопки», «задымления из-за курения в неположенном месте».

Если говорить об отключении электроэнергии в Киеве, то прежде всего отмечу: слово «блэкаут» следует вычеркнуть из лексикона украинских журналистов. Блэкаут – это когда система не может восстановиться после сбоя, а в Украине система может восстановиться после сбоев. У нас ни разу не было блэкаута – была только угроза блэкаута 23 ноября 2022 года, но тогда хорошо сработали диспетчеры Укрэнерго, которые очень удачно переконфигурировали систему в ручном режиме. Тогда блэкаута удалось избежать.

Поэтому никаких блэкаутов в Украине не будет. Могут быть только отключения по команде диспетчера Укрэнерго. И здесь мы упираемся в тот второй шаг, о котором говорилось выше, то есть попытки РФ отсоединить правобережье от левобережья.

Возвращаемся к Киеву – он у нас расположен на обоих берегах. И вокруг Киева много линий электропередач, в том числе высоковольтных, которые соединяют правобережье с левобережьем. Поэтому в Киеве нехватка электрической энергии возникает из-за того, что большое количество энергии идет транзитом через наш регион на левый берег Украины, чтобы компенсировать там недостаток. Именно поэтому и вводятся графики стабилизационных отключений.

Хотя энергии, которую генерируют станции Киевского региона, а также поступающей с других станций, достаточно для обеспечения киевлян. Но Киев – это тоже часть Объединенной энергосистемы, поэтому киевская система помогает другим, которым значительно труднее, чем киевлянам.

Итак, Россия продолжает тратить деньги, ракеты и «шахеты», чтобы попытаться уничтожить то, что уничтожить невозможно. И все это делается для того, чтобы было что продемонстрировать россиянам, чтобы «зет-блогерам» было о чем писать, ведь никаких больших достижений у России нет.

Геннадий Рябцев, «Главред»

