«Просил дать две недели — жду год»

Белорус перевел 980 рублей не тому человеку — и до сих пор не может вернуть.

Ошибки при переводах случаются, и иногда такая невнимательность стоит дорого. Наш читатель Александр перечислил почти тысячу рублей не тому человеку, сразу обратился в банк, потом — в милицию, позже — в суд. В итоге решение о возврате денег есть, а самих денег спустя вот уже почти год нет, пишет Onliner.

В конце прошлого года, 24 декабря, Александр заказал услугу по очистке колодца. Ему дали номер карты, куда нужно было перевести 980 рублей.

— Когда я вводил номер карты, перепутал последние четыре цифры: допустим, было 0316, а я ввел 0613. Отправил человеку чек, но деньги долго не приходили.

Минут через 40 я проверил чек и понял, что ввел эти цифры неправильно. Позвонил в банк, там сказали, что нужно приехать в отделение и написать заявление.

Александр так и сделал: написал в своем банке, с карты которого он отправлял деньги, заявление об ошибочном переводе. Банк, в свою очередь, перенаправил информацию в тот банк, куда ушли деньги.

— Прошел месяц или два, ответа я не получил. Звонил в банк — там сказали, что отправили запрос, то есть сделали все, что могли, но ответа не получили. Я подождал, наверное, еще три месяца — и опять в банке не было никакой информации. В итоге я написал заявление в милицию.

Как и в других похожих случаях, Александру пришел отказ в возбуждении уголовного дела (копия постановления есть в распоряжении редакции).

Но в милиции нашли получателя денег и сообщили некоторые детали.

«В ходе проверки установлено, что счет, на который был осуществлен ошибочный перевод, открыт на А. (в милиции сообщили Ф. И. О. и дату рождения получателя перевода. — Прим Onlíner). Опрошенный А. пояснил, что в конце декабря 2024 года ему на банковскую карту поступило много выплат, в связи с чем о том, что на его карту поступил ошибочный перевод, ему стало известно от сотрудников милиции. А. готов вернуть денежные средства в размере 980 рублей, которые ошибочно были переведены на его банковскую платежную карту», — говорилось в ответе из милиции.

В возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве (часть 1 статьи 209 УК Беларуси) отказали, так как в действиях получателя денег не нашли признаков преступления.

— После ответа из милиции — снова тишина. Судя по письму, которое я получил, он пояснил, что было много выплат, лишние деньги на карте он не заметил. Я позвонил в милицию и спросил, когда этот человек должен вернуть мне деньги. Посоветовали подождать, а если он не станет ничего возвращать, то обращаться в суд.

Александр говорит, что так и не дождался возврата денег и сам нашел должника, данные которого были в ответе из милиции.

— Когда я ему позвонил, он начал говорить, что ждал письмо из банка. Я объяснил: он должен пойти в банк и написать заявление, чтобы на мою карточку были зачислены эти деньги, потому что я пойду в суд. Он попросил дать ему две недели.

Этот срок прошел — и снова никаких подвижек. Потом он не реагировал на мои звонки и не снимал трубку, так что я пошел в суд.

Александр подал иск и попросил взыскать с должника сумму неосновательного обогащения (980 рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами с 24 декабря 2024 года по 18 июня 2025 года (44,64 рубля), возместить уплаченную госпошлину (84 рубля). Ответчика уведомили про дату и место судебного заседания, но в суд он не пришел и никаких возражений или объяснений не предоставил.

В итоге суд удовлетворил иск полностью — кроме ошибочного перевода, его получатель должен возместить проценты за пользование чужими средствами и госпошлину за подачу иска.

Но и решение суда не поторопило должника.

— Постановление суда было в августе, деньги он не перевел. Я ждал и буквально неделю назад отправил документы в ОПИ — буду ждать результат.

«Буду узнавать данные наследников»

В августе мы рассказывали историю Алексея, который перевел 100 рублей с банковской карты на свой кошелек «Оплати» в Белинвестбанке, но допустил ошибку в реквизитах. Деньги ушли другому человеку, в чеке были указаны только имя и отчество, и выяснить, кто именно получил перевод, сразу не удалось.

Через какое-то время Алексей получил официальный ответ: получатель перевода умер. В банке уточнили, что вернуть средства можно только через наследника умершего. При этом данные наследников неизвестны, а их поиск может занять время: они могут жить в любом городе или даже за границей.

В Белинвестбанке подчеркнули, что распоряжаться чужими средствами можно только с согласия владельца счета или его законного представителя. Без согласия владельца деньги списываются лишь в строго определенных случаях — например, в бесспорном порядке (статья 207 Банковского кодекса) или если зачисление произошло по технической ошибке самого банка (статья 250).

Мы связались с Алексеем, чтобы узнать, удалось ли ему разыскать владельцев и вернуть деньги.

— Прошло больше трех месяцев, но пока эта история не близится к завершению, наследники так и не нашлись.

Я обратился в милицию, пришел ответ, что проверку провели и противоправных действий не нашли. Но я хотел бы, чтобы мне сообщили данные родственников умершего. Буду еще раз обращаться в милицию, чтобы получить их и дело сдвинулось с мертвой точки.

Вот что говорится в ответе из милиции: «В ходе проверки были установлены родственники. Фактов совершения в отношении вас противоправных деяний, относящихся к компетенции ОВД, выявлено не было. Между вами и родственниками усматриваются гражданско-правовые отношения, которые в компетенцию ОВД не входят, а разрешаются в судебном порядке».

«Чтобы вернуть 100 рублей, надо заплатить 60—80»

Случай с переводом денег умершему человеку не единичный: люди могут перепутать реквизиты в ЕРИП или других сервисах. Читатель Юрий говорит, что у него была аналогичная ситуация при пополнении электронного кошелька «Оплати».

— Только в моем случае я пополнил на 100 рублей кошелек своего умершего отца (в ЕРИП реквизиты были в сохраненных платежах, и я просто ошибся в нужном).

Сначала я обратился в Сбербанк, откуда я переводил деньги, с заявлением об отмене операции. Мне отказали и порекомендовали обратиться в Белинвестбанк.

Я написал заявление, предоставил все документы (свидетельство о рождении, чек о переводе, свидетельство о смерти отца). Спустя 15 дней мне пришел ответ, что я могу вернуть деньги при предоставлении документа о наследовании имущества отца, то есть мне нужно вступить в наследство (для понимания: после смерти отца в наследство никто не вступал).

Выходит, чтобы вернуть деньги, мне нужно заплатить около 60—80 рублей за вступление в наследство, и только после этого с документом я смогу вернуть свои 100 рублей. Заниматься этим я, естественно, не стал.

Отправитель ошибочного перевода в такой ситуации является кредитором и имеет право требовать деньги с наследников умершего в пределах стоимости полученного наследства. Чтобы начать процесс возврата денег, нужно получить данные о Ф. И. О., месте жительства умершего получателя денег и дате его смерти. Как это сделать и какие сценарии возможны, мы подробно описывали здесь.

Как вернуть ошибочный перевод: инструкция

Напомним общие правила: если вы случайно отправили деньги не тому человеку, первым делом обратитесь в свой банк и напишите заявление о возврате перевода. Сделать это можно только через банк, самостоятельно найти получателя не получится. За обработку такого заявления банк может взимать комиссию.

После этого банк направит запрос в банк получателя. Если человек согласится вернуть деньги, вопрос решится быстро и без лишней бюрократии.

Если же получатель не выходит на связь или отказывается возвращать средства, остается только суд: банк не имеет права списывать деньги без согласия владельца счета.

А если ошибочный перевод пришел вам?

Если на счет поступили незнакомые деньги, не тратьте их. Обратитесь в банк и уточните, откуда поступил перевод. Если выяснится, что это ошибка, лучше сразу вернуть деньги — по заявлению через банк или напрямую отправителю, с подтверждением возврата (например, распиской).

Отказ вернуть средства может обернуться судом, где с вас взыщут не только полученную сумму, но и проценты за пользование чужими деньгами, а также расходы на госпошлину и юристов. В итоге «подарок судьбы» может стоить очень дорого.

В случае Александра суд как раз постановил, кроме ошибочного перевода, вернуть проценты за пользование чужими деньгами, а также расходы на госпошлину. Мы также рассказывали похожую историю Юрия: добиваться возврата денег пришлось через суд, ответчика также обязали не только вернуть проценты за пользование чужими средствами и госпошлину, но и возместить расходы по оплате юридических услуг.

Что объясняли в Нацбанке

Банк не может просто отменить перевод: право распоряжаться деньгами имеет только владелец счета. Если человек ошибся в реквизитах, банк не несет ответственности и не может вернуть средства без согласия получателя.

Алгоритм один: банк отправляет запрос в банк получателя, тот — самому получателю. Вернуть деньги можно, только если человек согласится. В противном случае вопрос решается через суд.

Также в Нацбанке уточняли: сообщить плательщику фамилию и имя человека, которому случайно ушли деньги, банк вправе, это не считается нарушением банковской тайны.

