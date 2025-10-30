Черные шары в небе насторожили гомельчанку 30.10.2025, 11:12

иллюстративное фото

Видеофакт.

Жительница Гомеля зафиксировала пролёт как минимум двух тёмных шаров, под которыми были подвешены шары меньшего диаметра. Видео разместила в Tiktok, заметил «Флагшток».

«Гомельчане, подскажите, пожалуйста, что это было вечером? Вышла на улицу и вижу — летят чёрные шары, похожие на кресты: сверху один большой, а снизу шесть — в виде креста. Был ветер, они быстро улетели. Что успела — засняла. Вопрос: что это было?»

Происхождение объектов остаётся неизвестным. В предполагаемый день наблюдения — 29 октября — в регионе преимущественно дул юго-западный ветер.

Сегодня шары, наполненные гелием, нередко используются в качестве «обманок» для систем ПВО — с подвешенными металлическими отражателями для радаров, а также для трансграничной перевозки контрабанды.

Однако зафиксированные объекты не похожи ни на один из этих вариантов. Возможно, это были декоративные шары, унесённые ветром.

