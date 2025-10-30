Диетолог назвала лучший углевод, который снизит уровень холестерина в крови 30.10.2025, 11:21

Этот продукт универсален, вкусен и к тому же недорог.

Несмотря на незаслуженную репутацию «нездоровых», правильные углеводы очень питательны и даже могут поддерживать здоровье сердца. Так что не спешите полностью отказываться от углеводов.

«Углеводы обеспечивают энергией и ключевыми питательными веществами, такими как клетчатка, витамины и минералы», - цитирует диетолога Лорен Манакер издание Eating Well.

При выборе углеводов лучше всего отдавать предпочтение сложным вариантам, богатым клетчаткой, таким как цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи. Они способствуют пищеварению, обеспечивают стабильную энергию и помогают поддерживать здоровье сердца, в том числе снижают уровень холестерина. Одним из самых полезных углеводов является черная фасоль.

Богата клетчаткой

«Черная фасоль - суперпродукт для снижения холестерина, потому что она богата растворимой клетчаткой, которая связывает холестерин в кишечнике и помогает выводить его из организма», - говорит диетолог Брэннон Блаунт.

Исследования показывают, что диета с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой, может снизить общий уровень холестерина и уровень LDL («плохого») холестерина, что делает ее ключевым инструментом для контроля уровня холестерина.

Одна порция приготовленных черных бобов содержит впечатляющие 15 граммов клетчатки, что составляет около 54% от рекомендуемой суточной нормы.

Не содержит насыщенные жиры

Черная фасоль имеет очень низкое содержание жиров и не содержит насыщенных жиров, что делает ее отличным выбором для здорового питания.

Исследования показывают, что рацион с низким содержанием насыщенных жиров связан со снижением риска высокого холестерина и сердечных заболеваний.

Американская ассоциация кардиологов рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 6% от общего количества калорий, особенно людям с сердечными заболеваниями или высоким уровнем холестерина. Для человека, потребляющего 2000 калорий в день, это составляет около 13 граммов в день.

Богата растительным белком

Помимо высокого содержания клетчатки, черная фасоль также является отличным источником белка, содержащим 15 граммов на порцию. Исследования показывают, что замена животных белков растительными может способствовать поддержанию здорового уровня холестерина за счет снижения общего холестерина и холестерина ЛПНП.

Содержит устойчивый крахмал

Устойчивый крахмал питает полезные бактерии, производя побочные продукты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут снижать выработку холестерина в печени и помогать снижать общий уровень холестерина. Они также помогают контролировать уровень сахара в крови после еды и увеличивают чувство сытости, что может предотвратить переедание и дополнительно поддерживать здоровый уровень холестерина.

Источник фитохимических веществ

Черная фасоль богата фитохимическими веществами - растительными соединениями, которые защищают клетки, уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сердца. Она богаты полифенолами, флавоноидами, антоцианами и танинами, которые связаны с улучшением здоровья сердца.

Эти антиоксиданты помогают бороться с воспалением, снижая окислительный стресс, которые являются основными факторами, способствующими развитию сердечно-сосудистых заболеваний, говорит Манакер.

