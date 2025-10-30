Белорусов предупредили о проблемах с переводами, снятием денег и погашением кредитов
- 30.10.2025, 11:46
Они продлятся почти неделю.
Сбер Банк предупредил о масштабных технологических работах, которые пройдут там с 6 по 11 ноября. В банке рассказали, с какими проблемами из-за этого могут столкнуться клиенты: с переводами, снятием денег со счетов, погашением кредитов.
Техработы решили провести для «улучшения инфраструктуры и повышения качества услуг».
Режим работы отделений
5 и 6 ноября отделения Сбер Банка будут работать по «особому графику» (подробности здесь) и с ограниченным количеством операций. 7 и 9 ноября отделения и вовсе работать не будут.
При этом центр клиентской поддержки по-прежнему будет доступен круглосуточно во все дни.
Проблемы с переводами денег
Отправить и получить переводы с помощью системы мгновенных платежей (СМП) нельзя будет с 17:30 5 ноября до окончания технологических работ, то есть до 11 ноября включительно.
То же касается и пополнения карточек банка через систему ЕРИП.
Ограничения по карточкам, кредитам, счетам
Не получится оформить потребительские кредиты в «СберБанк Онлайн» с 18:00 4 ноября.
Нельзя будет открыть, пополнить депозиты, текущие счета, частично снять деньги с них и закрыть (это же касается обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС)):
- в «СберБанк Онлайн» – с 17:00 5 ноября,
- в отделениях финучреждения – с 19:00 5 ноября,
- с 30 октября по 5 ноября 2025 через все сервисы банка нельзя будет оформить именные карточки,
- с 17:30 5 ноября 2025 по 9 ноября 2025 завести карточки не получится везде.
Что будет работать без ограничений
Как уверяют в Сбер Банке, техработы не повлияют на оплаты покупок карточками, платежным стикером и приложением «Белкарт Pay».
Можно будет снять наличные в банкоматах.
Проверить остаток на счете в «СберБанк Онлайн», в банкоматах и инфокиосках.
Обменять валюту в отделениях.
Кроме того, будут доступны переводы через Сбербанк России по номеру телефона, по номеру карточки внутри Беларуси и за границей, между клиентами Сбер Банка по номеру пластика и телефону, через систему ЕРИП на карты других банков. Переводы юр- и физлицам по реквизитам также не затронут техработы.
Можно будет пополнить карточки через банкоматы, инфокиоски и кассу банка, по номеру карточки с любых карточек Сбер Банка и других финучреждений. И еще автокредит получится оформить в «СберБанк Онлайн», а также партнерский кредит «Стрела».