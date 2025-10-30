Bloomberg: Экономика Виктора Орбана застопорилась 2 30.10.2025, 11:52

1,954

Виктор Орбан

Партия премьер-министра Венгрии отстает от оппозиции.

Экономика Венгрии показала нулевой рост в третьем квартале, что стало серьезным вызовом для премьер-министра Виктора Орбана, чья партия отстает от оппозиции менее чем за полгода до парламентских выборов, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным Будапештского статистического управления, валовой внутренний продукт страны в период с июля по сентябрь не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении экономика увеличилась лишь на 0,6% — также ниже прогнозов в 1%.

Несмотря на обещания Орбана обеспечить «молниеносный старт» экономического роста в 2025 году, Венгрия по-прежнему сталкивается с застоем и инфляцией. Это подрывает 15-летнее правление националистического лидера, которого преследуют обвинения в коррупции и критика за рост стоимости жизни.

Оппозиционная партия Tisza впервые вышла вперед в опросах, что усилило давление на правительство. В ответ Орбан активизировал предвыборные социальные инициативы: с января 2026 года зарплаты госслужащих будут повышены на 15%, а также расширены программы субсидированных ипотечных кредитов и налоговые льготы для матерей, увеличены пенсии.

Однако пока эти меры не привели к ощутимому экономическому эффекту и не изменили расстановку сил на политической арене. Эксперты отмечают, что при сохранении стагнации Венгрия рискует войти в избирательный год с ослабленной экономикой и растущим общественным недовольством.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com