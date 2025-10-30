закрыть
Европейские дипломаты приехали в Куропаты

  • 30.10.2025, 12:44
Европейские дипломаты приехали в Куропаты

Чтобы почтить память репрессированных белорусов.

Поверенная в делах Германии в Беларуси Катрин аус дем Зипен вместе с представителями других посольств 30 октября посетили Куропаты и почтили память жертв сталинских репрессий, сообщило Посольство Германии в Беларуси.

«В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в Минске сотрудниками советского Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) были расстреляны многие представители интеллигенции, среди которых было много поэтов и писателей. Их тела были закопаны в урочище Куропаты на окраине Минска. «Ночь расстрелянных поэтов» стала трагической кульминацией серии преступлений, совершенных против национально ориентированной интеллигенции Беларуси. Предполагается, что в период с 1937 по 1941 год в одних только Куропатах были убиты и захоронены до 250 000 человек.

Ежегодно многие белорусы чтят память белорусских культурных деятелей, убитых в ночь с 29 на 30 октября 1937 года.

Память о них сохраняется и почитается и в Германии. В частности, вчера в Литературном коллоквиуме Берлина прошло мероприятие «Ночь нерасстрелянных стихов», посвященное культурной и литературной истории Беларуси», — говорится в сообщении.

