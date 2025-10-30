закрыть
30 октября 2025, четверг, 14:12
Минская Комаровка шокирует ценами

5
  • 30.10.2025, 13:00
  • 1,660
Минская Комаровка шокирует ценами

Белорусские огурцы продают по $7.

На Комаровке вовсю идет торговля. Ряды ломятся от различных овощей и фруктов. Правда, огурцы белорусские заканчиваются. А цены на них просто шокируют.

Журналисты Tochka.by обнаружили «колючие» аж по Br25.

Так, по такой космической цене журналисты нашли домашний огурчик «супервкусный».

Рядом есть чуть дешевле – за Br18. На вопрос, почему огурцы столько стоят, продавец ответила, что этот урожай уже последний.

«Они свои, домашние. Мы отапливаем теплицу каждый день, холодно уже», – пояснила женщина.

К слову, на Комаровке у других продавцов огурцы пока не заканчиваются. Есть и по 5,99 за 1 кг. Побродив между рядами, наткнулись на предложения за Br7,5 и Br12,5.

А вот кило соленых хрустящих огурчиков можно приобрести за Br7–16.

Соленья – всему голова

На осеннем рынке можно найти все, что душе угодно: квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, маринованные грибы и баклажаны.

Что интересно, цены в этом ряду удивляют. Разные виды баклажанов стоят по Br45 за 1 кг. Соленые огурцы продаются по Br15–20, квашеная капуста – по Br12–15, корейская морковь – по Br15, маринованный чеснок – по Br25.

На соленые грибы цены вообще улетают в космос. Опята и грузди черные стоят Br60 за кило, маслята – Br70, грузди и рыжики – Br100, боровики – Br120.

