Euronews: Россия пользуется методами ИГИЛ1
- 30.10.2025, 13:08
- 1,754
Кремль вовлекает обычных граждан в мелкие диверсии через соцсети.
Эксперты отмечают, что Россия и террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) применяют схожие тактики — пропаганду, дезинформацию и вербовку уязвимых групп. Цель — дестабилизация обществ и подрыв доверия к государственным институтам, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).
По данным Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT), Россия активно использует так называемых «низкоуровневых агентов» — обычных граждан, которых через соцсети вовлекают в мелкие диверсии: поджоги, шпионаж или рассылку посылок с взрывчаткой. Эти действия должны создавать атмосферу хаоса и страха.
Аналитики проводят параллели с деятельностью ИГИЛ, которое в 2010-х годах также привлекало к себе маргинализированные слои общества и бывших преступников. Оба актора строят идеологически окрашенные нарративы — ИГИЛ под религиозными лозунгами, Россия под прикрытием патриотизма и «духовных ценностей».
Особую роль в российской гибридной стратегии, по словам экспертов, играет Русская православная церковь, тесно связанная с Кремлем. Патриарх Кирилл I неоднократно называл войну против Украины «священной», оправдывая ее защитой православных идеалов от «сатанизма Запада».
Россия, как и ИГИЛ, активно работает с уязвимыми сообществами за рубежом, включая русскоязычные общины в Европе. По мнению специалистов, основная цель гибридных операций — не физический ущерб, а психологическое давление. «Нельзя позволять страху диктовать стратегию, — отмечает эксперт Кристофер Неринг. — Мы должны укреплять устойчивость общества и не поддаваться панике».