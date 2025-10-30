Euronews: Россия пользуется методами ИГИЛ 1 30.10.2025, 13:08

1,754

Кремль вовлекает обычных граждан в мелкие диверсии через соцсети.

Эксперты отмечают, что Россия и террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) применяют схожие тактики — пропаганду, дезинформацию и вербовку уязвимых групп. Цель — дестабилизация обществ и подрыв доверия к государственным институтам, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT), Россия активно использует так называемых «низкоуровневых агентов» — обычных граждан, которых через соцсети вовлекают в мелкие диверсии: поджоги, шпионаж или рассылку посылок с взрывчаткой. Эти действия должны создавать атмосферу хаоса и страха.

Аналитики проводят параллели с деятельностью ИГИЛ, которое в 2010-х годах также привлекало к себе маргинализированные слои общества и бывших преступников. Оба актора строят идеологически окрашенные нарративы — ИГИЛ под религиозными лозунгами, Россия под прикрытием патриотизма и «духовных ценностей».

Особую роль в российской гибридной стратегии, по словам экспертов, играет Русская православная церковь, тесно связанная с Кремлем. Патриарх Кирилл I неоднократно называл войну против Украины «священной», оправдывая ее защитой православных идеалов от «сатанизма Запада».

Россия, как и ИГИЛ, активно работает с уязвимыми сообществами за рубежом, включая русскоязычные общины в Европе. По мнению специалистов, основная цель гибридных операций — не физический ущерб, а психологическое давление. «Нельзя позволять страху диктовать стратегию, — отмечает эксперт Кристофер Неринг. — Мы должны укреплять устойчивость общества и не поддаваться панике».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com