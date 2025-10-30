Что происходит на границе Беларуси и ЕС

Что происходит на границе Беларуси и ЕС5
- 30.10.2025, 13:19
- 1,352
В очереди тысячи грузовиков и легковых авто.
В очереди на въезд в ЕС фиксируется более 4 800 грузиков, 1100 легковых авто и 70 автобусов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 20 октября.
В ГПК заявил, что от литовских властей якобы до сих пор не получено официального уведомления о порядке функционирования погранпереходов «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). С понедельника пропуск транспорта в «Шальчининкае» не возобновлялся.
Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход «Кукурыки» («Козловичи») – в очереди 2 900 авто. За cутки сопредельная сторона пропустила 57% транспорта от нормы.
Контролирующие службы латвийского пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») оформили 37% авто от нормы. Въезда в Латвию ожидают 510 грузовиков.
Что касается легковушек, перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») насчитывается 1 160 легковых авто и 70 автобусов. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 39% автомобилей от нормы.