Ким Кардашьян настаивает, что высадка на Луну в 1969 была фейком

Ким Кардашьян настаивает, что высадка на Луну в 1969 была фейком8
- 30.10.2025, 13:47
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вызвала бурю споров после того, как в новом эпизоде сериала «The Kardashians» People (перевод — сайт Charter97.org).
В разговоре с актрисой Сарой Полсон на съемках 45-летняя Кардашьян призналась, что уверена, что астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин никогда не ступали на поверхность Луны.
«Я думаю, это было фальшивкой», — сказала Ким, добавив, что регулярно отправляет подруге «миллион статей» с доказательствами своей теории. По ее словам, Олдрин якобы сам проговорился в интервью: «Не было страшного момента, потому что этого не случилось».
Кардашьян объяснила свои сомнения рядом аргументов, популярных среди сторонников теорий заговора: «Почему на Луне развивается флаг, если там нет ветра? Почему отпечатки на обуви в музее не совпадают с теми, что на фото? Почему на снимках нет звезд?»
Когда продюсер попросил ее подтвердить, что она действительно считает миссию поддельной, Ким ответила: «Да, я так думаю. Посмотрите ТикТок — сами убедитесь».
Олдрин и NASA ранее не раз опровергали подобные заявления, называя их мифами. Тем не менее слова Кардашьян уже вызвали волну критики и насмешек в соцсетях.