Евросоюз готовится к оперативной переброске тяжелой техники на случай войны с Россией 2 30.10.2025, 13:51

Еврокомиссия представит план уже в ноябре.

Еврокомиссия (ЕК) в ноябре представит проект плана по развитию транспортной инфраструктуры и таможенных процессов в ЕС с целью ускорить перемещение через континент танков и тяжелой артиллерии в случае войны.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников. По их данным, цель плана — сократить время, необходимое армейским подразделениям для пересечения территории ЕС. Стимулом для таких усилий стали опасения по поводу того, что Россия перенесет военные действия за пределы Украины.

Одна из идей заключается в том, чтобы предоставить национальным правительствам доступ к общим ресурсам «военной мобильности» ЕС по аналогии с совместным использованием средств огнетушения в сезон природных пожаров на территории континента. По словам собеседников, странам ЕС предложат предоставлять в «фонд солидарности» катера, самолеты, паромы, железнодорожные вагоны и грузовики, чтобы другие государства-члены в случае необходимости смогли с их помощью оперативно перебрасывать военные силы и средства по территории ЕС. ЕК разрабатывает этот план во взаимодействии с правительствами стран-членов и с НАТО, обсуждения пока находятся на ранней стадии, уточнили чиновники.

Сейчас европейские армии часто нанимают самолеты и поезда у частных операторов, а не владеют ими напрямую, отмечает FT. По словам одного из чиновников, в первую очередь ЕК могла бы потребовать от стран ЕС зарегистрировать имеющиеся у них транспортные средства, которые могут помочь при мобилизации армии. ЕК также изучает вопрос о том, может ли ЕС иметь собственный парк грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов, сказали два других собеседника. По их словам, это непростая задача, учитывая ограниченный бюджет ЕС.

Разрабатываемый план — это часть комплекса мер, разрабатываемых Брюсселем для обеспечения оперативного перемещения армий по континенту. Среди других мер — сокращение таможенной документации, унификация железнодорожной колеи и укрепление мостов, чтобы они могли выдерживать проезд многотонных конвоев.

В опубликованном в октябре отчете ЕК заявила, что к концу 2027 года намерена создать общеевропейскую зону военной мобильности с согласованными правилами и процедурами и сетью наземных коридоров, аэропортов, морских портов и вспомогательных элементов, обеспечивающих беспрепятственную транспортировку войск и военной техники по всему Евросоюзу в координации с НАТО.

