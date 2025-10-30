В какие страны белорусы могут поехать без визы в конце 2025 года? 30.10.2025, 14:04

Для тех, кто не боится экзотических стран.

В июле Беларусь и Лаос подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Ожидается, что в ближайшее время оно вступит в силу.

Также первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич сообщил, что работа по безвизовому режиму ведётся с Мьянмой, Таиландом, Филиппинами и рядом других стран, его слова цитирует БелТА.

К слову, белорусы всё чаще обращают внимание на путешествия в экзотические страны. Как сообщает Республиканский союз туристической индустрии, 15% наших туристов регулярно выбирают нестандартные маршруты (Мальдивы, Китай, Япония, Маврикий).

