В какие страны белорусы могут поехать без визы в конце 2025 года?
- 30.10.2025, 14:04
Для тех, кто не боится экзотических стран.
В июле Беларусь и Лаос подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Ожидается, что в ближайшее время оно вступит в силу.
Также первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич сообщил, что работа по безвизовому режиму ведётся с Мьянмой, Таиландом, Филиппинами и рядом других стран, его слова цитирует БелТА.
К слову, белорусы всё чаще обращают внимание на путешествия в экзотические страны. Как сообщает Республиканский союз туристической индустрии, 15% наших туристов регулярно выбирают нестандартные маршруты (Мальдивы, Китай, Япония, Маврикий).