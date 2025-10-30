закрыть
30 октября 2025, четверг, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В какие страны белорусы могут поехать без визы в конце 2025 года?

  • 30.10.2025, 14:04
В какие страны белорусы могут поехать без визы в конце 2025 года?

Для тех, кто не боится экзотических стран.

В июле Беларусь и Лаос подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Ожидается, что в ближайшее время оно вступит в силу.

Также первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич сообщил, что работа по безвизовому режиму ведётся с Мьянмой, Таиландом, Филиппинами и рядом других стран, его слова цитирует БелТА.

К слову, белорусы всё чаще обращают внимание на путешествия в экзотические страны. Как сообщает Республиканский союз туристической индустрии, 15% наших туристов регулярно выбирают нестандартные маршруты (Мальдивы, Китай, Япония, Маврикий).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров