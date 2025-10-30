закрыть
30 октября 2025, четверг, 14:32
Из вуза отчислили 9 студентов, но в итоге за их учебу платят сотрудники университета

  • 30.10.2025, 14:18
Из вуза отчислили 9 студентов, но в итоге за их учебу платят сотрудники университета

Почему так вышло?

Гомельский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного государству из-за того, что сотрудники вуза не потребовали у отчисленных студентов возместить расходы на их обучение.

С 2014 по 2018 год с одного из факультетов вуза отчислили девять студентов. Никто из них добровольно не возместил расходы на обучение.

Однако начальник факультета, по данным прокуратуры, с 2011 по 2023 год не предпринимал никаких действий, чтобы взыскать эти суммы. Начальник юридической службы не проконсультировал коллегу, что нужно взыскать эти деньги, и не подготовил документы по защите имущественных интересов государства в суде.

В итоге сроки исковой давности истекли, взыскать деньги со студентов стало невозможно.

Суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с начальника факультета и начальника юридической службы университета более 126 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

