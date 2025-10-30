Из вуза отчислили 9 студентов, но в итоге за их учебу платят сотрудники университета
Почему так вышло?
Гомельский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного государству из-за того, что сотрудники вуза не потребовали у отчисленных студентов возместить расходы на их обучение.
С 2014 по 2018 год с одного из факультетов вуза отчислили девять студентов. Никто из них добровольно не возместил расходы на обучение.
Однако начальник факультета, по данным прокуратуры, с 2011 по 2023 год не предпринимал никаких действий, чтобы взыскать эти суммы. Начальник юридической службы не проконсультировал коллегу, что нужно взыскать эти деньги, и не подготовил документы по защите имущественных интересов государства в суде.
В итоге сроки исковой давности истекли, взыскать деньги со студентов стало невозможно.
Суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с начальника факультета и начальника юридической службы университета более 126 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.