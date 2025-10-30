CEPA: НАТО пора перейти в наступление 30.10.2025, 14:27

Речь пока идет о киберпространстве.

Эксперты предупреждают, что излишняя оборонительная стратегия НАТО в киберпространстве делает альянс уязвимым перед инициативными противниками. Несмотря на значительные инвестиции в киберзащиту с 2016 года, большинство стран-членов по-прежнему сосредоточены на защите собственных сетей, а не на ответных действиях, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

С 2020 года НАТО усилило обмен информацией о киберугрозах, однако активные наступательные действия предпринимают лишь немногие страны. Фактически только США, Великобритания и Канада систематически проводят операции по «контролю» и «нанесению ударов» в цифровом пространстве. Большинство остальных членов альянса ограничиваются защитой собственных сетей и реагированием на атаки, что приводит к дисбалансу — обороняются многие, а действуют на упреждение единицы.

Такой подход, по мнению аналитиков, позволяет противникам — прежде всего группам, связанным с Россией, — действовать безнаказанно. «НАТО уже находится в состоянии киберконфликта, просто отказывается это признать», — отмечают эксперты.

Правовые и этические барьеры мешают развернуть полноценные кибероперации, из-за чего НАТО вынуждено полагаться на инициативу нескольких стран, в то время как остальные «бесплатно пользуются их защитой».

Пассивность, предупреждают специалисты, провоцирует противников усиливать атаки. В условиях постоянных киберпроникновений и дезинформационных кампаний стратегия сдерживания не работает: ответственность трудно доказать, а последствия редко наступают.

Эксперты призывают НАТО устранить правовые и организационные ограничения и обязать все государства-члены участвовать в кибернаступательных действиях. Без этого, считают они, альянс продолжит терять позиции в цифровом противостоянии.

