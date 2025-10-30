Российские военные убили жителя Белгородской области 3 30.10.2025, 14:56

5,852

И изнасиловали его жену.

В Белгородской области российские силовики задержали российского военного Алексея Кострикина, которого обвинили в убийстве (ч. 2 ст. 105 УКРФ) и изнасиловании и (ч. 1 ст. 131 УК), сообщает управление СКР по региону. По данным следствия, несколько дней назад мужчина ворвался в дом жителя поселка Новая Таволжанка, убил его и изнасиловал супругу жертвы. Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого.

По данным «Пепла», преступление произошло в ночь на 29 октября на улице Волчанская в Новой Таволжанке и нападавших было несколько. Убитого звали Сергей С., пишет канал. Мужчина, которому было 56 лет, работал на одном из крупных шебекинских предприятий, сообщило издание «Фонарь». Остальных участников убийства и группового изнасилования не задержали. По словам главреда «Пепла» Никиты Парменова, супруга убитого работает школьной учительницей.

Это не первый случай нападений российских военных на своих сограждан в приграничных регионах. В апреле другой российский военный под предлогом проверки документов проник в дом многодетной семьи Лариных в селе Гирьи Курской области, после чего расстрелял супружескую пару. 41-летняя Олеся Ларина погибла на месте от ранений, а ее муж Игорь попал в реанимацию с ранением головы.

Один из свидетелей нападения рассказал, что военный пытался похитить на машине двух малолетних дочерей Лариных, которые находились в доме в момент убийства, но его задержали. По словам сына убитой женщины Ильи, задержавшие военнослужащего полицейские сказали, что тот был в состоянии наркотического опьянения. Нападавший — Дмитрий Стенькин — бывший заключенный из Астрахани. С 2017 года его судили как минимум трижды: за изнасилование несовершеннолетних, угрозу убийством и нападение на полицейского. В ходе последней отсидки он подписал контракт с Минобороны и отправился в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com