30 октября 2025, четверг, 15:43
Мор рыбы произошел вблизи Березовской ГРЭС

  • 30.10.2025, 15:08
Мор рыбы произошел вблизи Березовской ГРЭС

Там сбрасывают теплую воду.

На Березовской государственной районной электростанции (ГРЭС) зафиксирован замор рыбы в технологическом канале, сообщили в Минприроды. Там уточнили, что умерли только караси, а уровень кислорода в норме.

Мертвую рыбу нашли в технологическом канале, предназначенном для сброса подогретой воды с ГРЭС и ее последующего охлаждения в Белом озере. Точные причины замора пока не установлены. Однако выявлены следующие обстоятельства: вся погибшая рыба имеет одинаковый размер и принадлежит к одному виду — карась.

По результатам первых анализов, уровень кислорода в воде соответствует норме.

Сейчас проводятся углубленные исследования химического состава воды для установления причин произошедшего.

«Специалисты утверждают, что превышений норм по выбросам ГРЭС не было. В качестве основных рассматриваются причины природного характера, в том числе выделение токсинов водорослями», — сообщили в Минэнерго.

