Есть несколько факторов, которые могут влиять на курсы доллара и евро 30.10.2025, 15:29

В чем они заключаются?

В США Федеральная резервная система (аналог нашего Нацбанка) снизила базовую ставку — на 25 базисных пунктов. Сейчас она составляет 3,75−4% годовых. Это одно из решений, которое будет влиять на ситуацию с курсом доллара. 30 октября решение по судьбе базовой ставки также должен принять Европейский центробанк, пишет «Зеркало».

«Имеющиеся показатели свидетельствуют об умеренном росте экономической активности. Рост занятости в этом году замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но оставался низким до августа. Более поздние данные подтверждают эту динамику. Инфляция выросла с начала года и остается несколько высокой», — пояснили свое решение в Федеральной резервной системе. При этом была отмечена «неопределенность относительно экономических перспектив остается высокой»

Это второе снижение ставки за нынешний год, предыдущее было в сентябре.

Снижение этой ставки в США до 4% накануне прогнозировала в своем телеграм-канале директор исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак. По ее мнению, «в ближайшие дни ждем волатильности в валютных парах, прежде всего — в EUR/USD».

«Данные прошлого месяца (по США. — Прим. ред.) говорят о сохранении высоких инфляционных ожиданий, но рынок труда пока не показывает признаков серьезного охлаждения, как и экономика не тормозит. И даже при том, что ФРС в последнее время сворачивает программу количественного смягчения, поводов для снижения ставки вроде как бы и нет, — отмечала экспертка. — Фондовый рынок поддерживать не нужно — он самостоятельно мчит на всех парах».

Эти и другие факторы влияют на курс доллара и на ситуацию на фондовом рынке США.

«Именно поэтому после снижения ставки в сентябре индекс доллара не показал ослабления, как должно было бы быть по классике, а наоборот, укрепился. Пара EUR/USD, показав пик как раз накануне сентябрьского заседания ФРС в EUR/USD 1,1868, с 17 сентября начала снижение и сейчас находится на уровнях EUR/USD 1,1640», — добавила Ирина Юзвак.

Еще один фактор

На соотношение курсов доллара и евро также можно повлиять решение Европейского Центробанка, который 30 октября пересмотрит базовую ставку.

«Ставка будет сохранена на прежнем уровне. И в паре EUR/USD сейчас эта игра на разнице ставок — самый главный аргумент в пользу евро, — считает экспертка. — Инвесторы еще немного верят в военные расходы ЕС, но переток капитала с европейских рынков обратно в США уже стал заметен».

По ее мнению, «если ФРС даст понять, что в декабре ставка будет снижена с мягким прогнозом, то у евро есть шансы отыграться».

«Если ФРС даст жесткий или даже нейтральный сигнал по денежно-крединой политике и ставке, то евро сразу припомнят и угрозу рецессии в Еврозоне, и долговые проблемы ряда стран. И экспортные ограничения Китая в отношении редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для производства различных оборонных технологий, — отметила Ирина Юзвак. — А оборонка, напомню, как и ИИ пока держат европейские рынки».

«Так что если вы неопытный спекулянт, спокойно переждите, пока рынки переварят все новости. Как говорится: «Когда рынки охвачены паникой, помните одно главное правило: расслабьтесь и ждите!». Но если трейдинг и спекуляции на горках — ваш конёк, то, как говорится, удачной охоты», — резюмировала эксперт.

