111-летний мужчина удивил своим секретом долголетия 6 30.10.2025, 16:01

5,312

Чжан Чанченг

Он заключается в двух простых радостях.

111-летний Чжан Чанченг из села Ваньяо, к югу от Шанхая, Китай, уверен: секрет долгой жизни — это бокал вина и любовь к сладкому.

Об этом пишет What’s The Jam.

Чжан прожил жизнь, охватившую более века истории. Он родился 17 марта в 1914 году, пережил Первую мировую войну, эпоху военачальников, Вторую китайско-японскую войну, гражданскую войну в Китае и более 70 лет коммунистического правления.

Несмотря на возраст, он до сих пор остается активным и жизнерадостным. Каждое утро Чанченг просыпается в пять, тщательно умывается, ждет завтрака и затем отправляется на прогулку по саду — встретить солнце и вдохнуть свежий воздух.

Рядом с ним — большая семья: девять детей от 59 до 82 лет, внуки, правнуки. Двое сыновей, 72-летний Чжан Иньтун и 69-летний Чжан Иньцин, поочередно ухаживают за отцом. «Он заботится о себе, — говорит Иньтун. — У него почти навязчивая любовь к чистоте. И даже сейчас он чистит зубы трижды в день».

В быту Чанченг неприхотлив, но к еде относится придирчиво. Его невестка Цай Алу рассказывает, что он обожает все сладкое – даже белый рис посыпает сахаром. «Сегодня утром он разозлился, потому что хлопья были недостаточно сладкими», – смеется она. По словам семьи, они потребляют до четырех килограмм сахара в месяц.

Но, несмотря на свою любовь к сладкому, показатели здоровья мужчины ошеломляют: уровень сахара в крови идеален.

Более полувека своей жизни Чжан Чанченг посвятил бамбуковому плетению. Его работы известны во всем округе Пинян, а самого мужчину считают настоящим мастером, передавшим ремесло многим ученикам. Даже сегодня он иногда встречается со своими друзьями — тремя бывшими учениками, которые хоть и на тридцать лет моложе, но разделяют ту же любовь к плетению.

Еще одна привычка, которую Чанченг не изменяет - бокал вина почти каждый день. Когда-то он был упорным курильщиком, но несколько лет назад бросил курить по просьбе семьи. Впрочем, пачку сигарет все еще носит — чтобы угощать других.

«Он всегда жил просто, – говорит сын. – Ему не нужны роскоши. Достаточно миски риса и кувшина воды. Главное – хорошее настроение и добрые люди рядом».

Село Ваньяо, где проживает семья, известно своими долгожителями — там живут 22 человека старше 90 лет, и двое из них уже пересекли отметку в сто. Сам Чжан Чанченг считается вторым самым старым человеком в Китае после Чжоу Ренцина, которому в ноябре исполнится 112 лет.

