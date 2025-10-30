Bloomberg: Европе нужен единый ответ на гибридную войну России 1 30.10.2025, 16:02

Кремлю следует показать, что атаки тщетны.

Европа сталкивается с растущей угрозой со стороны России, которая ведет широкомасштабную кампанию гибридных атак — от кибернападений до саботажа и провокаций на границах. Эксперты и политики все чаще говорят, что континент должен объединить усилия для противодействия этой «серой» войне, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

За последние месяцы по всей Европе участились загадочные инциденты: дроны нарушали работу аэропортов, российские хакеры атаковали стратегические объекты, включая норвежскую ГЭС, а поджоги на заводах и складах в Литве, Польше и Великобритании связывают с российскими спецслужбами. Кроме того, через территорию России в страны НАТО направляют потоки мигрантов, а радиопомехи из России уже повлияли на десятки тысяч авиарейсов в регионе.

«Это не случайные акты враждебности, а скоординированная кампания, направленная на запугивание граждан, подрыв единства и ослабление поддержки Украины», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ответ Европы пока недостаточно скоординирован. Нет общих правил для расследования, наказания и предотвращения подобных атак. Контроль за соблюдением санкций недостаточен, а реакция часто ограничивается заявлениями.

Эксперты призывают к более быстрой координации между странами ЕС и НАТО, усилению обмена разведданными и разработке общих законов против саботажа. Также предлагается расширить санкции против «теневого» российского флота, который также замешан в шпионаже и диверсиях.

Долгосрочно Европе необходимо укреплять энергетическую и кибербезопасность, защищать инфраструктуру и развивать совместные оборонные технологии. Только сплоченная и решительная позиция Европы — включая усиление помощи Украине — способна остановить Кремль и показать бессмысленность его гибридной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com