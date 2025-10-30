«Потерял уже 650 евро» 6 30.10.2025, 16:11

Как белорусы резко меняют маршруты после закрытия границы с Литвой.

Вчера стало известно, что Литва закрывает границу с Беларусью до 30 ноября. Некоторых путешественников эта новость застала уже за границей, другим пришлось срочно перестраивать свои планы еще до выезда.

Onliner.by попросил читателей поделиться: какой выход они нашли из ситуации и во сколько им это обошлось?

«Потеряли билеты на самолет до Гамбурга»

Мужчина вместе с семьей должен был лететь из Вильнюса в Гамбург 30 октября. Но маршрут пришлось срочно перестраивать — они отправились на автобусе в Варшаву, оттуда на поезде в Берлин, а уже из немецкой столицы на скоростном поезде в Гамбург. Цена на человека в сумме получилась такой же, как один автобусный билет в Вильнюс. Правда, дорога оказалась несравнимой по времени: 22 часа семья добиралась только до Варшавы, на прохождение границы ушло 16 часов.

— На самолет билеты AirBaltic стоили 450 евро, удалось вернуть только 66 евро. Несмотря на то что на посадку мы не явились, обратными билетами авиакомпания разрешила воспользоваться. Это редкость для Европы. Но они все равно пойдут в мусор, лететь в Вильнюс нет никакого смысла.

Из Гамбурга в Варшаву автобус едет 11 часов, а из Вильнюса в Варшаву — 8. Проще 7 часов из Гамбурга на поезде с пересадкой в Берлине сделать. Ехать комфортнее. Вот прямо сейчас, например, мы пойдем в музей Мадам Тюссо в Берлине, специально выбрали 8 часов промежуток между рейсами для прогулки по Берлину. Нужно что-то положительное из данной ситуации извлечь, — делится герой.

Что по тратам? Билеты Минск — Варшава на двоих взрослых и девятилетнего ребенка стоили 305 рублей. Поезд Варшава — Берлин — 60 евро, скоростной поезд Берлин — Гамбург — 130 евро. Итого: примерно 970 рублей. Автобус до Вильнюса — 710 рублей на троих.

«Добирался до Вильнюса 45 часов»

Алексей должен был из Беларуси попасть в Вильнюс 27 октября — в день рождения жены. И спустя два дня там же, в Вильнюсе, выйти на работу. Об отмене автобуса он узнал только на вокзале. Деньги за билет вернули через день — всю сумму.

Мужчина принял решение ехать через Варшаву во вторник. Билеты Минск — Варшава и Варшава — Вильнюс вышли только на 20 рублей дороже, чем на прямой рейс из Беларуси в Литву. Правда, в пути Алексею пришлось провести 45 часов. Вместо вечера понедельника до Вильнюса он добрался только в четверг днем.

— На границе с Польшей за нами собиралась дикая очередь из автобусов. Перед нами было 10—15, а за нами уже 60.

Кусочек тортика с дня рождения мне все-таки оставили, на работу пойду сегодня — получился один день прогула. Хотя я был уверен, что выезжаю с большим запасом, — поделился собеседник.

«Заменили билеты на новые — это стоило 100 евро»

У следующего героя проблемы возникли по дороге домой. Прилететь в Вильнюс из Вены он должен был 2 ноября. Но срочно поменял планы.

— Рейс у нас был Ryanair, поэтому на возврат рассчитывать не приходилось. Получилось только заменить текущие билеты на новые из Вены в Варшаву, а не в Вильнюс. Замена стоила 100 евро на двоих. Из-за смены рейса план дополнительные полдня погулять по Вене тоже накрылся. Улетаем рано утром.

Что касается билетов на автобус, то оформил возврат — за два билета платил 500 рублей. Пока решал с билетами из Варшавы, пришлось два раза менять время — выкупали билеты, которые я рассматривал. Но вчера вечером на тот рейс, что мы купили, был полупустой автобус. Кстати, билеты стоят 260 рублей на двоих вместо 500. Поэтому частично перекрываю расходы на замену авиабилетов.

Только проблема, что дорога займет сильно больше времени. Может, повезет, но сомневаюсь. Пока за ситуацией на границе не следим: еще последние дни отпуска — не хочу расстраиваться.

«Возможно, придется две недели без дела сидеть в Европе»

У еще одного нашего читателя с трудностями столкнулся отец, сейчас работающий в Литве. Выехать до закрытия границы он не успел. Должен был две недели отпуска провести дома.

— Он на машине с белорусскими номерами в Литве. В Латвию ожидание разрешения на выезд ждать месяц, у поляков граница далеко и неадекватные очереди, а «Брузги» непонятно когда откроют. А отдых дома всего две недели.

Теперь придется на месяц оставаться в Литве и вместо отпуска идти работать, если работодатель сможет найти, как его пристроить. Если нет — 2 недели без дела сидеть в Европе.

— А вернуться без машины?

— На ближайшие дни нет билетов. А ехать на неделю домой как будто смысла нет, потом назад надо все равно. Да и в целом ситуация такова, что машина приезжает набитая его вещами для работы, продуктами, товарами и подарками. Один личный холодильник места занимает, как багаж в автобусе.

В случае с другой нашей читательницей с проблемами столкнулись, наоборот, ее дети.

— У нас два профессиональных спортсмена по большому теннису. Одному — 15 лет, другому — 17. Старший должен был улететь на фьючерсы в Шарм-эль-Шейх 29 октября в 3 утра. В первый раз один летит на взрослый турнир. Билет пропал, это был чартер. Деньги не вернули. Пришлось брать быстро билет на автобус в Варшаву. Добирался почти сутки, будет вылетать оттуда сегодня. Он перешел из 44‑ го автобуса во второй. Попросился, сказал, что едет на турнир.

Младший сейчас играет в Европе. Три билета (для тренера, мамы и самого спортсмена) на 7 ноября тоже в Вильнюс стоили прилично. И они пропадают, там тоже чартер. Будем искать другие выходы, как попасть в свою страну.

«Потери составили уже 650 евро»

Андрей возвращался из Валенсии в Вильнюс через Милан. О закрытии границы узнал уже в Милане. В Вильнюсе у него был забронирован отель, оплачен до него самолет и автобус до Минска. Но мужчина решил туда все-таки не лететь, так как билеты из Вильнюса в Польшу стоили 450 евро, а на автобусе он ехать не хотел.

— Деньги за два дня отеля получилось вернуть, за автобус пока ожидаю, а самолет Милан — Вильнюс сгорел. Решил лететь из Милана в Варшаву, купил новый билет по космической цене. Вчера прождал самолет до Варшавы 9 часов в аэропорту, но добрался. Скоро у меня уже автобус до Минска.

Читаю все новости и чатики по границе. Но туда страшно заглядывать. Люди пишут про очередь на границе на сутки и больше. Печально, конечно, что дорога Вильнюс — Минск — 5—6 часов, а здесь я будут стоять часов 15—20 как минимум.

В итоге на данный момент потери составили около 650 евро.

«В нынешней ситуации нужно закладывать неделю запаса до вылета»

Ольга планировала отпраздновать свой день рождения в Вильнюсе вместе с друзьями, которые там живут. Билет из Минска в Литву у нее был на 30 октября. А уже 2 ноября на поезде она должна была выехать в Варшаву, чтобы оттуда 5 нобря улететь в отпуск на Тенерифе.

— Новость о закрытии границы увидела в понедельник и сразу же купила билет в Варшаву на 31 октября. Дальше решила понаблюдать, чем закончится (смеется. — Прим. Onlíner). Вчера весь день писала на почту Eurolines по поводу отмены рейса и возврата стоимости билета — тишина. Моя подруга в Вильнюсе пыталась дозвониться в офис Eurolines — тишина. Никаких уведомлений об отмене рейса ни в почту, ни смской не пришло.

После появления новости о точном закрытии границ сдала билет на поезд Вильнюс — Варшава, из 25 евро стоимости билета удержали 2,5 евро комиссии за возврат. Правда, деньги на карту до сих пор не вернулись. Теперь задача вернуть 55 евро за билет Минск — Вильнюс. Ну, и уехать в Варшаву, чтобы успеть на самолет.

Из всей этой истории вывод один: в нынешней ситуации нужно всегда закладывать неделю запаса по времени до вылета и денег на все карты, которые есть.

