Зеленский сделал заявление о роли Китая в войне

30.10.2025, 16:15

3,094

Он спрогнозировал, что ждет Россию.

Украинская разведка зафиксировала существенные убытки России от недавно введенных санкций. По прогнозам, потери государства только от ограничений против нефтяной отрасли могут превысить 50 миллиардов долларов в год.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Есть первые детальные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций» - отметил украинский президент.

По его словам, уже сейчас фиксируются существенные убытки России от примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагается, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год.

Впрочем, украинский президент подчеркнул, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и Украина уже имеет соответствующие сигналы.

Зеленский подчеркнул, что объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне.

«Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Должны быть также полностью реализованы меры по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе», - подчеркнул он.

Между тем руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил Зеленскому и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против украинского государства.

«Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну. Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись на днях в регионе. Спасибо всем, кто помогает!», - добавил Зеленский.

