В Беларуси сохранится теплая погода 30.10.2025, 16:27

Прогноз погоды на начало ноября.

Белгидромет сказал белорусам о теплой погоде в начале ноября 2025 года. Подробности БелТА озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики отмечают, что 1 и 2 ноября влияние атмосферных фронтов от заполняющегося циклона ослабнет. Это значит, что количество осадков сократится, они будут носить локальный характер. Вместе с тем в период с 3 по 5 ноября очередные фронтальные разделы принесут новые порции осадков.

«При этом сохранится теплая погода с ночными минимумами от 0 до 10 градусов и дневными максимумами от плюс 6 до 14 градусов, лишь 2-3 ноября в южных, юго-западных районах страны будет на пару градусов теплее», - отметили в Белгидромете.

В субботу, 1 ноября, в ночное время на большей части территории, а днем в отдельных районах по северо-восточной части пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром по западной части вероятен слабый туман. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, по западу будет от 0 до +2 градусов. Днем температура воздуха составит от +6 до +13 градусов.

В воскресенье, 2 ноября, в Беларуси будет без осадков. Кратковременные дожди возможны лишь по северо-западу. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью окажется от 0 до +7 градусов, днем – от +7 до +14 градусов. Синоптики уточняют: по юго-западной части местами воздух прогреется до 17 градусов.

В понедельник, 3 ноября, ночью и днем вероятны кратковременные дожди, слабый туман. В ночные часы температура воздуха окажется от +3 до +10 градусов, днем – от +9 градусов по север-восточной части и до +16 градусов по югу Беларуси.

Во вторник, 4 ноября, прогнозируются кратковременные дожди. Синоптики добавляют, что ночью температура воздуха будет от +3 до +9 градусов. Днем ожидается от +6 до +13 градусов.

В среду, 5 ноября, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможен туман. Ночью будет от +2 до +8 градусов, а днем прогнозируется от +7 до +14 градусов.

