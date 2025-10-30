«Путин получит упреждающие удары» 30.10.2025, 16:39

За Россией внимательно следят и США, и Китай.

Российский диктатор Путин заявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», который имеет ядерную энергетическую установку. Запад уже не пугается таким заявлениям Путина, наоборот – озвучивает, что в случае чего сможет ответить Москве.

Об этом в эфире «24 Канала» отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что Путин, говоря о «Посейдоне», тем самым угрожает Западу размещением там различных типов баллистических ракет, которые могут полететь по Европе и США.

За Россией внимательно следят и США, и Китай

Генерал армии заверил, что российские пусковые установки, бомбардировщики Т-95, Т-160, которые являются носителями ядерных ракет, находятся под постоянным наблюдением разведки и систем перехвата США, Великобритании, Франции. Следят за этим также Китай, Индия.

- Они четко понимают, что начало ядерной войны между США и Россией нанесет колоссальный ущерб, будет термоядерная реакция, будет сноситься все, что есть на земле. Есть технологический фильм, снятый американцами и который видел Си Цзиньпин и Путин, где показано, что в случае ядерной войны ничего на планете не останется, – озвучил Маломуж.

Поэтому Путин может сколько угодно угрожать, однако, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, даже имея определенные ресурсы, он их не использует. А только попробует, то, по убеждению Маломужа, получит упреждающие удары.

- Потому что никто не захочет умирать: ни Трамп, ни Си Цзиньпин, ни Моди, ни сам Путин. Это реальная правда. Угроза есть, ему надо отвечать жестко, – подчеркнул Маломуж.

Россия сегодня пытается выдать, якобы это у Европы есть агрессивные намерения. На самом же деле, как подытожил генерал армии, именно россияне готовят ядерные подводные лодки, ракеты с ядерными реакторами, межконтинентальные баллистические ракеты.

