30 октября 2025, четверг, 17:17
Украина и ЕС готовят план по завершению временной защиты для украинцев

1
  • 30.10.2025, 16:54
Названы его три ключевых принципа.

Украина и Евросоюз согласовывают план пребывания граждан Украины в странах ЕС и их возвращения домой, пишет «Униан».

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Украины Илона Гавронская озвучила основные принципы, на которых должен основываться пошаговый план по поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

По ее словам, сейчас Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

- Наша совместная работа с ЕС относительно будущих изменений для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство - это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за рубежом активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них, - отметила Гавронская.

Она подчеркнула, что нужно работать вместе, чтобы каждый украинец в ЕС, независимо от того, решит ли он остаться или вернуться домой, чувствовал себя частью европейского будущего.

«Теперь время смотреть вперед - как мы можем перейти от временной защиты к постоянным политикам, основанным на партнерстве», - сказала заместитель министра.

Гавронская также подчеркнула важность социальной сплоченности украинцев как за рубежом, так и в Украине.

