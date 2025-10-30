Стало известно, где в Беларуси меньше всего пьют
- 30.10.2025, 17:08
В стране меняется культура потребления алкоголя.
Самый низкий показатель употребления спиртных напитков на душу населения по стране фиксируется в Минске, сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, передают «Минск Новости».
Лукашист обозначил два ключевых направления, «связанных с противодействием алкоголизации общества» в столице:
— Первое из них — это само снижение потребления спиртных напитков. Сейчас этот показатель на душу населения в Минске самый низкий по стране. Второе же непосредственно связано с лечением и реабилитацией людей, страдающих зависимостью от алкоголя.
Юрий Горбич также отметил, что в Минске за последние годы сократился удельный вес крепких алкогольных напитков:
— Меняется сама структура и культура потребления алкоголя. Уменьшается потребление крепких напитков в пользу слабоалкогольных — вина и пива. Но пока что критерии, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения, не достигнуты.