«Новый «Конкорд»: Сверхзвуковой самолет X-59 совершил первый полет 30.10.2025, 17:15

Он может долететь из Лондона в Нью-Йорк за четыре часа.

В небе над Калифорнией впервые поднялся в воздух экспериментальный самолет X-59, разработанный NASA и Lockheed Martin. Тестовый полет длился около часа и прошел «точно по плану», пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Одноместный X-59 — это уникальный сверхзвуковой самолет, способный летать быстрее звука, не создавая оглушительного звукового удара, который был одной из главных проблем легендарного «Конкорда».

Длина самолета составляет почти 30 метров, треть из которых приходится на заостренный нос — именно он позволяет рассеивать ударные волны и снижать шум. Вместо громкого «бабаха» X-59 производит мягкий «звуковой щелчок», сравнимый по громкости со звуком захлопывающейся дверцы автомобиля.

По расчетам, X-59 сможет развивать скорость до Маха 1,5 (около 1 593 км/ч) и лететь на высоте 17 километров. Это позволит сокращать время перелета из Лондона в Нью-Йорк примерно до четырех часов — на три-четыре часа быстрее, чем современные пассажирские лайнеры.

Во время первого полета самолет двигался на дозвуковой скорости — около 370 км/ч и достиг высоты 3,6 км. Хотя X-59 не предназначен для перевозки пассажиров, полученные данные помогут NASA определить допустимые уровни шума и открыть путь для создания нового поколения тихих сверхзвуковых авиалайнеров.

