30 октября 2025, четверг
«Лукашенко ждет клетка на колесах»

  • 30.10.2025, 17:22
  • 1,090
«Лукашенко ждет клетка на колесах»

У диктатора серьезные проблемы.

Лукашенко ждет инвалидное кресло. Дело в том, что очередная резиденция диктатора под Сочи строится с учетом его проблем со здоровьем.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет:

«Клетка на колесах его ждет. Никаких ему лекарств».

«Ему больше подойдет электрический стул».

«Хоть бы до суда дотянул, поганец».

«Посмотрел Сипатый на спонтанное бегство Януковича и Асада в тесные квартиры, и решил заранее обустроить схрон».

«Не мешайте строить и присматривайте за качеством. Бойцам Калиновского будет место для реабилитации и ежегодного поддержания здоровья».

«Интересно, кто будет платить налог за это поместье?»

