«Лукашенко ждет клетка на колесах» 30.10.2025, 17:22

1,090

У диктатора серьезные проблемы.

Лукашенко ждет инвалидное кресло. Дело в том, что очередная резиденция диктатора под Сочи строится с учетом его проблем со здоровьем.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет:

«Клетка на колесах его ждет. Никаких ему лекарств».

«Ему больше подойдет электрический стул».

«Хоть бы до суда дотянул, поганец».

«Посмотрел Сипатый на спонтанное бегство Януковича и Асада в тесные квартиры, и решил заранее обустроить схрон».

«Не мешайте строить и присматривайте за качеством. Бойцам Калиновского будет место для реабилитации и ежегодного поддержания здоровья».

«Интересно, кто будет платить налог за это поместье?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com