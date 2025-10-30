«Лукашенко ждет клетка на колесах»
- 30.10.2025, 17:22
- 1,090
У диктатора серьезные проблемы.
Лукашенко ждет инвалидное кресло. Дело в том, что очередная резиденция диктатора под Сочи строится с учетом его проблем со здоровьем.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет:
«Клетка на колесах его ждет. Никаких ему лекарств».
«Ему больше подойдет электрический стул».
«Хоть бы до суда дотянул, поганец».
«Посмотрел Сипатый на спонтанное бегство Януковича и Асада в тесные квартиры, и решил заранее обустроить схрон».
«Не мешайте строить и присматривайте за качеством. Бойцам Калиновского будет место для реабилитации и ежегодного поддержания здоровья».
«Интересно, кто будет платить налог за это поместье?»