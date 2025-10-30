закрыть
Министр образования заявил о готовности «кратно» увеличить количество студентов из Африки

6
  • 30.10.2025, 17:45
  • 1,772
Заявление сделано после совещания у Лукашенко.

О готовности «кратно» увеличить количество обучающихся в высших учебных заведениях студентов из Африки заявил министр образования Андрей Иванец 30 октября после совещания у Лукашенко.

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Беларусь готова предложить образовательные услуги «абсолютно всем странам». Однако, утверждает чиновник, «на сегодняшний день африканский континент является одним из наиболее динамично развивающихся».

Министр отметил, что сейчас в белорусских вузах обучается около 2,6 тыс. студентов из Африки.

Следующим шагом, по его словам, станет «заключение соответствующих двусторонних договоров на уровне университетов».

Глава ведомства обратил внимание на сотрудничество с Зимбабве. Из этой страны, по его утверждению, в Беларусь приезжают не только студенты, но профессорско-преподавательский состав.

