Министр образования заявил о готовности «кратно» увеличить количество студентов из Африки

Министр образования заявил о готовности «кратно» увеличить количество студентов из Африки6
- 30.10.2025, 17:45
- 1,772
Заявление сделано после совещания у Лукашенко.
О готовности «кратно» увеличить количество обучающихся в высших учебных заведениях студентов из Африки заявил министр образования Андрей Иванец 30 октября после совещания у Лукашенко.
По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Беларусь готова предложить образовательные услуги «абсолютно всем странам». Однако, утверждает чиновник, «на сегодняшний день африканский континент является одним из наиболее динамично развивающихся».
Министр отметил, что сейчас в белорусских вузах обучается около 2,6 тыс. студентов из Африки.
Следующим шагом, по его словам, станет «заключение соответствующих двусторонних договоров на уровне университетов».
Глава ведомства обратил внимание на сотрудничество с Зимбабве. Из этой страны, по его утверждению, в Беларусь приезжают не только студенты, но профессорско-преподавательский состав.