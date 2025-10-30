Белорус под Гомелем за полтора часа собрал три большие корзины белых грибов 30.10.2025, 18:40

Видеофакт.

Белорус отправился в лес и вернулся с весьма щедрым урожаем. По его словам, всего за 1 час 20 минут удалось собрать ни много ни мало — целую корзину, пакет и ведро грибов, заметил «Смартпресс».

Какие именно грибы оказались в корзине, мужчина не уточнил, но, судя по видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Гомель. Главное», речь идет о сосновых боровиках.

«Смотрите. Населенный пункт Маковье. Смотрите вот, пакет, корзина, ведро. И это буквально за 1 час 20 минут. Гомельский район. Пожалуйста, приезжайте», — обратился ко всем любителям тихой охоты удачливый белорус.

