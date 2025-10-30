Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова

Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова2
- 30.10.2025, 19:32
- 1,328
Сооружение получило повреждения.
Российские войска вчера, 29 октября, нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
«В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения», - говорится в сообщении.
С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.
Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.
Также «Суспільне» сообщает, что в районе телебашни поднимается дым.