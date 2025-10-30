закрыть
30 октября 2025, четверг
Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова

  • 30.10.2025, 19:32
  • 1,328
Россияне ударили по телебашне в центре Чернигова

Сооружение получило повреждения.

Российские войска вчера, 29 октября, нанесли удар по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

«В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения», - говорится в сообщении.

С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.

Также «Суспільне» сообщает, что в районе телебашни поднимается дым.

