Tesla начнет продавать доступные автономные дома 6 30.10.2025, 19:33

2,490

Названа цена.

Американская компания Tesla в следующем году начнет продажи доступных автономных домов площадью 76 квадратных метров по цене $7789. Об этом в соцсети X сообщил основатель компании Илон Маск, представив проект Tesla Tiny House.

Модульное жилье поставляется в готовом виде и не требует длительного строительства. Дом оборудован солнечными панелями, аккумуляторной системой хранения энергии и интеллектуальным управлением микроклиматом, что обеспечивает полную автономность от традиционных коммунальных сетей.

Внутреннее пространство включает гостиную, кухню, санузел и спальные зоны, что делает дом полноценным жилым помещением.

Проект позиционируется как решение проблемы нехватки доступного жилья в США. Однако эксперты отмечают, что конечная стоимость может оказаться выше заявленной из-за расходов на доставку, подключение и юридическое оформление. Также остаются вопросы о долговечности автономных систем при постоянной эксплуатации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com