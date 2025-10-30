закрыть
30 октября 2025
Tesla начнет продавать доступные автономные дома

  30.10.2025
Названа цена.

Американская компания Tesla в следующем году начнет продажи доступных автономных домов площадью 76 квадратных метров по цене $7789. Об этом в соцсети X сообщил основатель компании Илон Маск, представив проект Tesla Tiny House.

Модульное жилье поставляется в готовом виде и не требует длительного строительства. Дом оборудован солнечными панелями, аккумуляторной системой хранения энергии и интеллектуальным управлением микроклиматом, что обеспечивает полную автономность от традиционных коммунальных сетей.

Внутреннее пространство включает гостиную, кухню, санузел и спальные зоны, что делает дом полноценным жилым помещением.

Проект позиционируется как решение проблемы нехватки доступного жилья в США. Однако эксперты отмечают, что конечная стоимость может оказаться выше заявленной из-за расходов на доставку, подключение и юридическое оформление. Также остаются вопросы о долговечности автономных систем при постоянной эксплуатации.

